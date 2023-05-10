Отопительный сезон завершится в Петербурге 11 мая

Отопительный сезон длился 220 дней. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге установилась теплая погода, поэтому специалисты приняли решение завершить отопительный сезон. Батареи станут холодными уже 11 мая. Соответствующее распоряжение выпустил комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

- Отопительный сезон в Петербурге прошел в штатном режиме. Технологические нарушения устранялись в нормативное время, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

По его словам, в этом году аварийность на теплосетях снизилась на 15 процентов. Отопительный сезон длился 220 дней. Теплоснабжение зданий прекратится ровно в полночь 11 мая.

После этого специалисты проведут плановые ремонтно-профилактические работы и испытания тепловых сетей, чтобы подготовиться уже к следующему отопительному периоду. Напомним, на сайтах теплоснабжающих организаций опубликованы графики отключения горячей воды на время проведения работ.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: