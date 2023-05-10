Самыми популярными направлениями у россиян стали Беларусь, Казахстан и Турция. Фото: freepik.com.

В этом году в зарубежные поездки на майские праздники отправилось на четверть больше российских туристов, чем в аналогичный период в 2022 году. Лидером среди заграничных направлений для петербуржцев стала Беларусь — с начала мая ее посетили около 30% туристов из региона. Также в первую пятерку стран-фаворитов у жителей Северной столицы вошли Турция, Финляндия, ОАЭ и Армения. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

Самыми популярными направлениями у россиян стали Беларусь, Казахстан и Турция. В период с 29 апреля по 9 мая поток в Турцию вырос на 70% по сравнению с прошлым годом. В топ-5 стран попали Объединенные Арабские Эмираты, принявшие на 150% больше путешественников. Год назад это направление находилось в конце первой десятки.

Египет вошел в десятку востребованных стран для отдыха, популярность этого направления восстанавливается – на майские праздники сюда приехало в 3,5 раза больше туристов, чем в прошлом году.

Постепенно восстанавливается турпоток и в азиатские страны. Это связано с открытием границ и возобновлением прямых рейсов из России. Количество туристов в Таиланде увеличилось почти в 30 раз.

Вместе с теманалитики отмечают снижение интереса россиян к странам СНГ. Если в прошлом году на майские праздники в страны ближнего зарубежья поехали 71% туристов, то в этом году – 56%. Количество поездок в страны СНГ снизилось на 8,5% по сравнению с прошлым годом.

Европейские страны приняли 7% путешественников, их доля за год сократилась еще на 1%.

В целом петербуржцы активнее путешествовали по России, чем за рубежом. По количеству внутренних туристов в майские праздники жители региона оказались на втором месте, уступив только москвичам. Чаще всего из республики выезжали в соседние регионы — Новгородскую, Псковскую, Тверскую области и Карелию.

В праздничные дни Санкт-Петербург ожидаемо принял больше всего гостей из Москвы, в пятерку визитеров вошли туристы из Нижнего Новгорода, Вологды, Мурманска и Карелии. В целом россияне в эти майские дни предпочли экскурсионные туры в Москву и МО (8% поездок), Владимирскую область (4,5%) и Татарстан (4%). Санкт-Петербург в этом году посетили только 2,8% россиян, должно быть, сказалась холодная погода первой декады мая. Реклама