Экологичные 3D-принтеры и переводчик с языка жестов: Новые люди в Санкт-Петербурге подвели итоги третьего сезона «Я в деле»

Фото: Партия «Новые люди»

В финальной «Битве проектов» приняли участие 420 студентов университетов и колледжей города, которые представили 60 своих лучших бизнес-идей. Это высокотехнологичные проекты нового времени: компактные 3D-принтеры, экзокисти для промышленных предприятий и образовательные стартапы.

Финалистов поздравил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев:

– Сегодня предприниматели – это люди, от которых многое зависит в экономике России и в технологическом развитии страны. Поэтому образовательную программу «Я в деле», которую инициировала партия «Новые люди» и проводит фонд «Капитаны», поддержали министерство образования и науки РФ и президент Владимир Путин. Молодые люди, которые не просто о чём-то мечтают, а меняют свою жизнь и жизнь окружающих к лучшему – это и есть деятельный патриотизм. Не разговоры о России, а обустройство страны, – подчеркнул Алексей Нечаев.

Алексей Нечаев и Александр Бельский. Фото: Партия «Новые люди»

Выставку лучших проектов посетил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. Он отметил оригинальность и разнообразие идей.

– Мне понравилось разнообразие: от 3D-принтеров до шоколада без сахара. Само по себе ощущение, когда ты сюда попадаешь – это живая энергия. Люди этим живут, они очень умные, у них много разных идей. Сейчас основная проблема – это когда воплощение идеи доходит до реализации. Здесь очень важен симбиоз опыта и новых идей, которыми ребята фонтанируют. Наша задача – постараться им помочь, для чего и создан этот конкурс, – сказал Александр Бельский.

Фото: Партия «Новые люди»

Лучшим проектом был признан My Voice – портативное устройство, которое переводит язык жестов в синтезированную речь, а естественную речь – в текст. Оно поможет глухонемым лучше интегрироваться в общество. Создателей стартапа пригласят в Москву, чтобы обсудить развитие идеи с федеральными наставниками «Я в деле».

В тройке лучших проектов - токопроводящая перчатка с полианилиновым покрытием для сенсорного экрана, позволяющая оптимизировать работу сотрудников складов и служб доставки и 3D-принтер с фотокаталитическим фильтром снижающим выпуск вредных веществ в атмосферу.

Фото: Партия «Новые люди»

Партия «Новые люди» при поддержке Минобрнауки уже обучила основам предпринимательства 85 тысяч школьников и студентов по всей стране. В 2023 году обучение пройдут 180 тысяч студентов и школьников. Также в 15 регионах откроется трёхмесячный образовательный курс в колледжах, где предпринимательству будут учить углублённо.