Отопительный сезон завершился в Петербурге в ночь на 11 мая

В Петербурге закончился отопительный сезон Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге завершился отопительный сезон. В полночь 11 мая 2023 года в дома горожан перестали подавать тепло. А это значит, что в наступившие жаркие дни петербуржцам больше не придется распахивать настежь окна из-за духоты. Об этом ранее сообщили в Смольном.

- В связи с установившейся положительной температурой наружного воздуха и с учетом прогноза погоды принято решение об окончании отопительного периода, - рассказали в городской администрации.

Отметим, что в этом году отопительный сезон продлился 220 дней. Теперь же теплоснабжающие организации займутся подготовкой к будущему сезону отопления, который начнется уже только осенью.

- Благодаря программам комплексной модернизации систем теплоснабжения аварийность на теплосетях снизилась по сравнению с прошлым сезоном на 15 процентов, - сказал губернатор Александр Беглов.

Напомним, что сейчас начнется новый сезон - сезон отключения горячей воды в домах горожан. Обычно отключение длится всего несколько дней, но не более двух недель согласно нормативам. Узнать, когда в вашем доме отключат горячую воду можно по ссылке.