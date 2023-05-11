СберСтрахование жизни с начала года выплатила заёмщикам из Санкт-Петербурга более 160 млн рублей

Защиту своей жизни в прошлом году доверили Сберу 13 млн клиентов. Фото: freepik.com.

СберСтрахование жизни в январе-апреле 2023 года выплатила застрахованным заёмщикам из Санкт-Петербурга и Ленинградской области 167,8 млн рублей, урегулировав 1,5 тыс. страховых случаев.

Наибольшая сумму выплат (64%) была осуществлена клиентам из Санкт-Петербурга в размере 107,8 млн руб., в Ленинградской области — на сумму 60 млн рублей (36%).

Максимальный размер выплат — 133 млн рублей — получили заёмщики, которые добровольно застраховались от различных рисков: жизни, здоровья, снижения оклада или потери работы. За первые четыре месяца 2023 года СберСтрахование жизни урегулировала 1,5 тыс. таких случаев.

Заёмщики по добровольному ипотечному страхованию жизни за январь-апрель получили 34,6 млн рублей. Всего было урегулировано 44 таких случаев.

За январь-апрель 2023 года максимальная сумма — 6,8 млн рублей — была выплачена по договору добровольного ипотечного страхования жизни в Санкт-Петербурге. А наибольшую выплату по договору страхования жизни заёмщика потребительского кредита — 1 млн рублей — получил житель Ленинградской области в связи с особо-опасным для жизни диагнозом.

Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:

«Потребительские кредиты и ипотека сегодня являются частью семейного бюджета многих россиян. Беря на себя финансовую ответственность по долговым обязательствам, важно позаботиться не только о собственной защите, но и о защите семьи на случай непредвиденных ситуаций со здоровьем или на работе.

Защиту своей жизни в прошлом году доверили Сберу 13 млн клиентов. С января 2023 года СберСтрахование жизни помогла урегулировать на 32% больше страховых случаев заёмщиков из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, чем за такой же период 2022 года. Мы будем и дальше совершенствовать процессы быстрого урегулирования страховых событий и добиваться достойных выплат для наших клиентов».

Застраховать свою жизнь, здоровье и доход заёмщики могут быстро и удобно в мобильном приложении СберБанк Онлайн или любом отделении Сбера. Заявить о страховом случае и подать документы также можно в СберБанк Онлайн в разделе «Страхование», в любом отделении банка или по бесплатному телефону 900.

Пошаговая инструкция — от подачи заявки до урегулирования страхового случая — на сайте СберСтрахования жизни. Реклама.