Растим будущее: в Ленобласти высадили полторы тысячи саженцев ели

В Ленобласти высадили полторы тысячи саженцев ели. Фото: Тимур Румянцев.

Почувствовать себя профессиональными лесниками могли ученики волховской «ФосАгро-школы» и Сясьстройской школы №2, а также воспитанники АНО «ДРОЗД-Волхов» - регионального оператора всероссийского проекта «Детям России – образование, здоровье и духовность». Вблизи села Колчаново Ленинградской области при поддержке сотрудников Волховского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»), представителей администрации и экологического совета Волховского района они высадили саженцы ели и заодно узнали, как правильно ухаживать за молодыми деревьями.

Фото: Тимур Румянцев.

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА

Урок ботаники, причём на природе - школьники с удовольствием отправились в лес. Не испугали ни пасмурная погода, ни дождь. За лопаты с энтузиазмом взялись даже девочки.

- Это очень здорово - помогать природе. Мне было интересно высаживать маленькие елочки. Думаю, что каждый из нас может заботиться о природе, ведь так мы спасаем планету. Если мы не будем творить добрые дела, а только мусорить, то в будущем у нас не будет кислорода, – поделилась своими впечатлениями футболистка команды «Татьяна», воспитанница «ДРОЗД-Волхов» София Игнатьева.

Фото: Тимур Румянцев.

Ребятам в этом нелёгком деле помогали взрослые - объясняли, как правильно посадить дерево, чтобы оно прижилось на новом месте. Рассказывали, почему беречь природу так важно. А на память об экологической акции сотрудники ВФ АО «Апатит» подарили детям «растущие карандаши», в колпачке которых находятся семена ели и сирени, – теперь ребята вместе с родителями смогут озеленить и украсить свои дворы. Для сотрудников предприятия подобная «зеленая» инициатива – давняя традиция. К доброму делу приобщаются как опытные, так и молодые сотрудники.

ВМЕСТО СВАЛКИ - ЛЕС

Молодой еловый лес появится на месте бывшей несанкционированной свалки площадью 2,4 га. В рамках проекта лесоразведения ФосАгро расчистила заброшенный участок земли и подготовила борозды для дальнейшего озеленения.

Фото: Тимур Румянцев.

- Стихийная свалка на данном участке образовалась в начале 1990-х годов после переноса лесничества в соседнюю деревню Алексино. До этого тут был лес, подсобное хозяйство, конюшня и администрация лесничества. К сожалению, все это было утрачено, и здесь образовалась стихийная свалка. С 2020 года мы занимаемся лесоразведением на данном участке, – рассказал начальник отдела экологии и природопользования ВФ АО «Апатит» Дмитрий Афонин.

На этот раз к посадке были подготовлены трехгодовалые саженцы ели, выращенные в Лодейнопольском государственном питомнике. Ранее, в 2021 году, компания высадила здесь 4 870 елей, а в 2022 году – еще 1 460. Проект по лесоразведению на данном участке рассчитан до 2026 года.

Фото: Тимур Румянцев.

- Охрана окружающей среды – это первостепенная задача для всех нас. Ресурсы лесов трудновосполняемы, так как деревья растут долго. Поэтому чем чаще и больше будут проводиться подобные акции, тем лучше. Наблюдала сегодня за эмоциями детей, с каким энтузиазмом и позитивом они наперегонки высаживали елочки. Это вдохновляет на то, чтобы делать больше добрых дел, защищать природу, – сказала специалист отдела АПК и природных ресурсов комитета экономики администрации Волховского района Ольга Баженкова.