Параплан с пилотом упал с большой высоты около Финского залива в Ленобласти

Пилота госпитализировали, а параплан утонул. Фото: Олег ЗОЛОТО

Путешествие на параплане чуть не обернулось мужчине-экстремалу трагедией. Все произошло около пяти часов вечера 10 мая. Любитель приключений отправился в полет в Ленинградской области. Но что-то пошло не так, и мужчина упал с большой высоты на землю в Сосновом бору.

- Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, - говорится в сообщении пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Известно, что параплан вместе с пилотом свалился с 10-метровой высоты рядом с берегом Финского залива. Управлявшего им мужчину госпитализировали в больницу. А его транспорт уже не спасти – он утонул.

Теперь специалисты надзорного ведомства проверят, было ли у владельца параплана разрешение на его управление.

- Пострадавшему мужчине 43 года. Сейчас он находится в больнице, но какие травмы получил, пока не известно, - рассказал источник spb.kp.ru.