В Петербурге находится один из крупнейших центров наблюдения за состоянием сети. Фото: Олег ЗОЛОТО

5 мая вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин ознакомился с работой Единого Центра Управления Сервисами (ЕЦУС) компании «МегаФон». Центр создан для наблюдения за состоянием сети, сервисов и ИТ-структуры оператора. ЕЦУС кроме мониторинга выполняет весь цикл технических работ - от оперативного управления и устранения инцидентов на сети до работы с обращениями клиентов. Ведущая площадка Центра находится в Петербурге, вторая площадка – в Самаре, каждая курирует свою территорию в масштабах страны. В сложной ситуации любая из них может перехватить на себя управление всей сетью компании, обеспечив бесперебойную работу сервисов.

Станислав Казарин: "В преддверии Дня радио – праздника работников всех отраслей связи, ознакомился с работой Единого Центра Управления Сервисами (ЕЦУС) компании «МегаФон». В стране всего два таких центра, и они выполняют очень ответственные и сложные задачи. Особенно это важно в условиях санкционного давления на нашу экономику. Центр создан для наблюдения за состоянием сети, сервисов и ИТ-структуры оператора. Центр обеспечивает стабильную работу десятков тысяч базовых станций мобильной связи. Мы обсудили возможность сотрудничества. Компания имеет большой опыт в создании облачной инфраструктуры, а город заинтересован размещать свои данные в ЦОДах проверенных партнеров".

Каждые сутки центр обрабатывают до 35 млн событий от оборудования на инфраструктуре компании. Справиться с таким объемом сообщений помогают интеллектуальные зонтичные системы мониторинга — они автоматически выявляют, коррелируют события по заданным сценариям. Предобработанные инциденты, требующие участия экспертов технического блока, обрабатываются инженерами ЕЦУС в режиме 24\7.

Сотрудники первой линии на посту круглосуточно: они первыми узнают о ситуациях на сети и приступают к их решению. Сложные специализированные задачи берёт на себя вторая линия — команды профильных подразделений, которые занимаются управлением сетью.

Директор Регионального отделения ПАО «МегаФон» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Максим Токаренко: «Мы постоянно работаем над развитием технологий управления сетью, чтобы наши клиенты могли всегда оставаться на связи и не чувствовали влияния тысяч событий, происходящих на сети - будь то плановые работы по модернизации или устранение аварий, которые, безусловно, могут случаться при функционировании столь масштабной и сложной системы. В этом году ЕЦУС исполняется 10 лет, со времени создания центр был значительно модернизирован, и сегодня он продолжает развиваться, пройдя трансформацию от управления сетью к управлению сервисами, в том числе с помощью интеллектуальных систем и конечно же наших экспертов».

Также в рамках встречи вице-губернатор обсудил с экспертами МегаФона вопросы обеспечения цифровой безопасности ИТ-инфраструктур государственных учреждений. Сегодня направление информационной безопасности является одним из самых актуальных: число киберугроз значительно возросло, они стали более разнообразными, интенсивными и целенаправленными. За последнее время многие компании и государственные структуры столкнулись с масштабными атаками, цель которых – нанести материальный или имиджевый урон. МегаФон уже более 5 лет развивает сервисы кибербезопасности и внедряет в свою экосистему эффективные инструменты защиты от хакерских атак как для государственных ведомств, так и для бизнеса. Сейчас в портфеле МегаФона более 15 решений, благодаря которым клиент может закрыть почти весь спектр задач в сфере защиты от киберугроз.