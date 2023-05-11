Стал плохо ориентироваться в пространстве, оказалось - это лейкодистрофия: На лечение 5-летнего малыша из Екатеринбурга срочно требуется 4 млн рублей

Несмотря на диагноз, Даня пока остается обычным ребенком - добрым, активным, любознательным. Но только операция поможет остановить развитие страшной болезни. Фото: Фонд Алёша

Улыбчивый блондин Даня - гордость и первенец Ксении и Дмитрия Поляновских из Екатеринбурга. Сейчас 5-летний мальчик с трепетом относится к своей годовалой сестренке - нянчится с ней, заботится. Только вот сам он как никогда нуждается в помощи. Полгода назад малышу поставили серьезный диагноз - лейкодистрофию (редкое и тяжелое наследственное заболевание), на лечение нужно чуть больше 24 млн рублей. Благодаря помощи фонда Алеша удалось собрать большую часть - осталось почти 4,5 млн рублей.

- Осенью прошлого года родители заметили, что у Дани косит левый глаз, и обратились к офтальмологу, - рассказали в фонде. - Проблем со зрением не обнаружилось. Врач посоветовал упражнения для глазодвигательных мышц, но улучшений не было.

В феврале 2023 года Поляновские вновь пришли к офтальмологу и неврологу. И кроме прогрессирующего ухудшения зрения врачи заметили, что Даня стал хуже ориентироваться в пространстве. Семью отправили на обследование в Детскую городскую клиническую больницу № 9 Екатеринбурга, а 1 марта госпитализировали.

- Магнитно-резонансная томография выявила у ребенка поражение белого вещества головного мозга, характерное для лейкодистрофии — редкого и тяжелого наследственного заболевания, - добавили в фонде. - В зависимости от конкретного типа и формы лейкодистрофии симптомы разнятся, но все же имеют общие черты. При рождении дети с таким диагнозом выглядят здоровыми, но по мере взросления у них постепенно развиваются моторные и психические нарушения. Ребенок постепенно откатывается в развитии, теряя ранее приобретенные навыки. На поздних стадиях развития лейкодистрофии возникают слепота, глухота, параличи.

Единственным существующим методом, позволяющим остановить или замедлить развитие лейкодистрофии является аллогенная трансплантация костного мозга (или пуповинной крови) от здорового донора. Крайне важно провести ее как можно раньше, ведь трансплантация не поможет исправить уже возникшие поражения нервной системы, а только остановит прогрессирование болезни.

В поисках способа спасти сына, родители узнали об Университетском медицинском центре “Хадасса” в Израиле, где малышу готовы помочь. Осталось лишь оплатить счет.

- Наш сын сейчас весело планирует свои дела на лето, как он поедет на дачу к бабушке и дедушке, а у него впереди - долгая и сложная борьба за жизнь. Нам не справиться без вашей помощи! Пожалуйста, не оставляйте нас один на один с этой бедой! Болезнь со стремительной скоростью разрушает нашего ребенка и в итоге приведет к тому исходу, который мы даже озвучить боимся! Подарите, пожалуйста, жизнь нашему Данечке!

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