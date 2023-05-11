МТС Банк запустил вклад в юанях. Фото: Артем КИЛЬКИН

«МТС Вклад» в китайских юанях можно открыть на следующих условиях:

- доходность по вкладу – до 2,6 % годовых в зависимости от срока вклада и суммы;

- срок вклада: 91, 181, 271 или 367 дней;

- минимальная сумма вклада – 100 000 китайских юаней, максимальная сумма – 200 млн китайских юаней;

- дополнительные взносы и расходные операции по вкладу не предусмотрены;

- выплата процентов осуществляется ежемесячно, по выбору вкладчика на счет вклада (капитализация) или на другой счет в банке;

- пролонгация договора возможна на условиях вклада «МТС Вклад», действующих на момент пролонгации. Досрочное расторжение договора вклада − по ставке 0,01% годовых за фактический срок нахождения денежных средств на счете вклада.

Сейчас оформить «МТС Вклад» в юанях можно в следующих дополнительных офисах: в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Хабаровске, Благовещенске, Владивостоке и Республике Коми. В ближайшее время банк предоставит клиентам возможность открывать вклад в юанях в любом офисе банка, а также онлайн в мобильном приложении. Клиенты, обслуживающиеся в рамках программ МТС Банк Private и МТС Банк Премиум, могут оформить вклад через персонального менеджера.

Более подробная информация о вкладе доступна на сайте МТС Банка по ссылке. Реклама. ПАО «МТС».