МТС Банк запустил вклад в юанях.
Фото: Артем КИЛЬКИН
«МТС Вклад» в китайских юанях можно открыть на следующих условиях:
- доходность по вкладу – до 2,6 % годовых в зависимости от срока вклада и суммы;
- срок вклада: 91, 181, 271 или 367 дней;
- минимальная сумма вклада – 100 000 китайских юаней, максимальная сумма – 200 млн китайских юаней;
- дополнительные взносы и расходные операции по вкладу не предусмотрены;
- выплата процентов осуществляется ежемесячно, по выбору вкладчика на счет вклада (капитализация) или на другой счет в банке;
- пролонгация договора возможна на условиях вклада «МТС Вклад», действующих на момент пролонгации. Досрочное расторжение договора вклада − по ставке 0,01% годовых за фактический срок нахождения денежных средств на счете вклада.
Сейчас оформить «МТС Вклад» в юанях можно в следующих дополнительных офисах: в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Хабаровске, Благовещенске, Владивостоке и Республике Коми. В ближайшее время банк предоставит клиентам возможность открывать вклад в юанях в любом офисе банка, а также онлайн в мобильном приложении. Клиенты, обслуживающиеся в рамках программ МТС Банк Private и МТС Банк Премиум, могут оформить вклад через персонального менеджера.
Более подробная информация о вкладе доступна на сайте МТС Банка по ссылке. Реклама. ПАО «МТС».