Читатели спецвыпуска «Комсомолки» получили памятный календарь. Фото: Газеева Мария.

В 2023 году страна отмечает важные даты. Ровно 80 лет назад, в 1943 году, произошло несколько переломных моментов, которые кардинально изменили ход Великой Отечественной войны. Недавно вся страна отмечала 80-летие Сталинградской битвы и прорыва блокады Ленинграда. Впереди ожидает еще несколько памятных дат: летом россияне будут вспоминать величайшее танковое сражение в истории - Курскую битву, а в конце года - мощнейшее наступление советских фронтов и освобождение правобережной Украины от немецких захватчиков.

В выпуске ежедневной газеты «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» от 5 мая читателей ждал особый подарок ко Дню Победы - коллекционный номер «1943-й. Переломный год войны». Он был посвящен ключевым событиям того года. Проследить путь к великой победе шаг за шагом поможет подарок - памятный календарь со всеми значимыми сражениями 1943 года, вложенный в каждый экземпляр газеты. ООО «Типографский комплекс «Девиз» поддержал значимый для нашей редакции проект и стал партнерам специального печатного выпуска «Комсомолки».

СПРАВКА

«Девиз» - это крупнейшее полиграфическое предприятие на Северо-Западе России, основанное в 1995 году. Типография осуществляет полный цикл производства печатной продукции - от макета до доставки. В комплексе печатается периодика известных издательских домов, а также выпускаются каталоги практически всех российских торговых сетей. Типография занимает лидирующие позиции на рынке офсетной печати в Санкт-Петербурге, регионах России, Восточной и Северной Европы. Помимо основного производства в Санкт-Петербурге, в состав комплекса входит европейская типография Uniprint, занимающаяся изготовлением больших тиражей премиум-качества.

Типографический комплекс осуществляет три вида печати: офсетная, цифровая и сервисная. Производственные возможности позволяют предоставить услуги широкому спектру клиентов - от малотиражного издания до небольшого тиража рекламной продукции. Техника «Девиза» позволяет осуществлять заказы от одного экземпляра до тиража в миллион копий. Уникальный парк полиграфического оборудования практически не имеет аналогов в Северо-Западном регионе. Типография оборудована единственной в стране цифровой печатной машиной KOMORI Impremia.

В команде «Девиза» состоит более 300 квалифицированных сотрудников. Дизайнеры типографии помогут внести корректировки в проект для лучшей печати или разработать продукцию с нуля под ключ по пожеланиям заказчика.

Типография предоставляет широкий спектр послепечатных операций - от обработки до экспедирования. В комплексе реализуется автоматическая и автоматизированная, а также ручная обработка полиграфической продукции. «Девиз» предлагает решение по хранению, доставке и экспедированию готовых полиграфических продуктов. Склад для хранения оснащен современной погрузочной техникой и позволяет разместить более тысячи тонн готовой продукции. Реклама.

Подготовила: Анна СОЛОВЬЕВА.