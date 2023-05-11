«Зарезал жену и покончил с собой»: Мертвую семейную пару нашли в старом доме на заброшенном острове в Карелии

Мужчина зарезал жену и покончил с собой на острове в Карелии / Фото: СК Карелии

Полиция Карелии расследует загадочную смерть семейной пары на некогда заброшенном острове Хавус в районе поселка Хаапалампи города Сортавала. Вечером 4 мая 2023 года во дворе одного жилого дома были обнаружены два трупа - 63-летней женщины и ее супруга. Тело женщины было изрезано ножом. Об этом рассказали в Следственном комитете республики.

- Вечером 4 мая 2023 года во дворе жилого дома, расположенного на острове Хавус в районе поселка Хаапалампи города Сортавала, обнаружено тело женщины 1960 года рождения с колото-резаной раной в области груди, - рассказали в ведомстве.

Следователи осмотрели место происшествия. По предварительной версии, именно супруг убил свою жену, после чего сам свел счеты с жизнью.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве. На данный момент следователи продолжают работать на месте, проводят судебно-медицинские экспертизы и пытаются установить все детали произошедшей трагедии.