Грандиозным фестивалем огня завершилось празднование Дня города в Петербурге

Небо Петербурга озарилось яркими огнями. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Празднование Дня города Петербурга закончилось традиционным фестивалем огня. 27 мая 2023 года Северная столица отмечала 320-летний юбилей со дня основания. Салют стал финальным аккордом праздника. Также мероприятие было приурочено к избранию города на Неве культурной столицей стран Содружества Независимых Государств в 2023 году.

После фестиваля зрителям нужно выбрать победителя, чей спектакль был лучшим. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петровский фестиваль огня стартовал ровно в полночь на Стрелке Васильевского острова одновременно с разводкой Дворцового моста. Его открыли участники из Петербурга, в течение 10 минут небо Северной столиц озаряли яркие огни фейерверков. Затем на протяжении часа зрителей радовали пиротехническим представлением участники из Азербайджана, Беларуси, Киргизии, Китая, Таджикистана и Турции.

Тысячи людей пришли посмотреть представление в честь 320-летия Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наблюдать за шоу можно было у Ростральных колон, а также с Дворцовой набережной. Тысячи людей пришли увидеть представление.

Между выступлениями команд пиротехников на Стрелке Васильевского острова прошло световое шоу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Между выступлениями команд пиротехников на Стрелке Васильевского острова прошло световое шоу. Впервые объектом для видеопроекции был весь архитектурный ансамбль этой части Петербурга, включая Ростральные колонны. Некоторые из оригинальных световых картин написали в режиме реального времени.

Показать пиротехнический спектакль приехали участники из шести стран. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Завершит фестиваль грандиозное пиротехническое представление с участием всех команд.

Кстати, после шоу на странице портала Visit Petersburg «ВКонтакте» стартовало голосование за лучший пиротехнический спектакль. Итоги подведут 29 мая в 12:00.