В ЗВО опровергли информацию о беспилотнике, летевшем со стороны Эстонии

Напомним, в Петербурге по-прежнему действует запрет для летательных аппаратов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Неизвестный летательный аппарат заметили сотрудники пограничной службы в Ленинградской области. Сообщения о беспилотнике появились утром 28 мая, дрон, якобы, появился в небе вечером 27 мая и направлялся в сторону Санкт-Петербурга.

Предполагалось, что аппарат приближался со стороны Эстонии и двигался на высоте 2 километров от города Сосновый Бор. Однако, информацию об инциденте так и не подтвердили в официальных структурах.

- В Западном военном округе данную информацию не подтвердили, - сообщает пресс-служба ЗВО

Напомним, полет беспилотников и дронов запретили в Петербурге с 3 мая. На данный момент в Петербурге, а также в радиусе 150 километров вокруг города запрещено подниматься в воздух любым летательным аппаратам, кроме гражданских самолетов, которые обслуживает аэропорт Пулково, органов государственной власти местного самоуправления, прочих организаций, исполняющих государственный заказ, а также действующих в интересах СМИ и киноиндустрии.

Запрет действует с 16 мая по 31 июля 2023 года.