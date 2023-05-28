Забег Петров I прошел на Крестовском острове в Петербурге

На Крестовском острове собралась не только спортивная молодежь, но и самые взрослые жители Петербурга. Фото: Анна СОЛОВЬЕВА

Ежегодный благотворительный забег состоялся 28 мая в Приморском парке Победы на Крестовском острове. Организаторы спортивного мероприятия «Бегом с Дневником» издание «Петербургский дневник». Вырученные средства передадут благотворительному фонду «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица».

Атлетам предстояло преодолеть две дистанции - 5 и 10 километров. Фото: Анна СОЛОВЬЕВА

В соревновании участвовало более 1200 спортсменов. Среди них - как профессионалы, так и любители. Для некоторых петербуржцев благотворительный забег стал первым. Атлетам предстояло преодолеть две дистанции - 5 и 10 километров.

На Крестовском острове собралась не только спортивная молодежь, но и самые взрослые жители Петербурга. Многие из них давно занимаются бегом.

- Я начала бегать еще до пандемии. С 2017 года участвовала в 7 забегах, - поделилась 62-летняя участница Ольга.

В соревновании участвовало более 1200 спортсменов. Фото: Анна СОЛОВЬЕВА

Торжественное открытие началось с выступлений Исполнительного директора благотворительного фонда «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица» Павла Ткаченко и генерального директора Информационно-издательского центра «Петроцентр», главного редактора «Петербургского дневника» Кирилла Смирнова. Спикеры поблагодарили участников забега, которые, в первую очередь, помогают детям.

Ежегодный благотворительный забег состоялся 28 мая в Приморском парке Победы. Фото: Анна СОЛОВЬЕВА

- В момент, когда необходимо встать и бороться, идти и бежать, детям очень важно знать, что они не одни и есть люди, которые помогут пробежать эту дистанцию, - отметил Павел Ткаченко.

Благотворительный забег вошел в программу празднования юбилейного Дня города. В спортивном городке проходила насыщенная программа. На главной сцене выступали молодые артисты, атлеты участвовали в конкурсах и мастер-классах. Не забыли и о самых маленьких гостях праздника: детям рисовали аквагрим.

Многие спортсмены подошли творчески к своему внешнему виду. Спортивная форма стала настоящим нарядом. Отличился бегун в «космическом» костюме с изображением Юрия Гагарина. С креативом подошли и к макияжу. Одна из спортсменок украсила лицо яркими блестками.

- Я же на празднике! - комментирует свой образ Мария, участница забега «Бегом с Дневником». - Здесь мы помогаем хоспису и продвигаем любительский спорт.

В забеге участвовал и Петр I. И не один, а целых сорок. После официального старта петербуржцы в костюмах российского императора преодолели дистанцию 320 метров в честь юбилея любимого города.