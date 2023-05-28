Мать с семилетним ребенком погибли в ДТП с фурой на трассе в Ленобласти

Легковушка полностью лишилась передней части. Фото: t.me/Megapolisonline

Смертельная авария случилась на трассе «Нарва» в Ленинградской области. На 102 километре автодороги возле деревни Куты под Кингисеппом столкнулась «Лада Гранта» и грузовой автомобиль «Вольво». Погибло два человека.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 38-летняя женщина по неизвестным причинам выехала на встречную полосу, не справившись с управлением, она столкнулась с фурой. В машине находился семилетний сын водителя легковушки.

- В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также ее 7-летний сын от полученных повреждений скончались на месте происшествия, - комментируют в пресс-службе полиции.

Сама фура осталась цела, как и ее водитель. Фото: t.me/Megapolisonline

Сам 55-летний водитель «Вольво» не пострадал. Судя по фотографиями в соцсетях, у легковушки полностью смята передняя часть автомобиля. Фура практически не получила никаких механических повреждений. На месте работали спасатели, полиция и скорая помощь.

тем временем полиция выясняет все обстоятельства аварии.