Дожди в Петербурге, заморозки в Ленобласти: Синоптик Колесов предупредил о холодном начале июня

Начало июня не порадует петербуржцев жарой. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе и области на неделе. Он пообещал похолодание, которое обусловлено влиянием циклонов на Баренцевом море. В Северной столице ожидается сильный северо-западный ветер. Начало июня не порадует жарой.

- Атмосферный фронт, который пройдет 31 мая через Санкт-Петербург принесет не только более интенсивные дожди, но и еще более холодный воздух с Арктики. В ночные часы снова ждем заморозки на территории Ленинградской области, - отметил синоптик.

В регионе 2 и 3 июня температура воздуха может опуститься до минус трех градусов. А в городе в начале июня будет не теплее, чем 14 градусов. Но Северной столице все равно повезло немного больше, чем Карелии, где в начале месяца прогнозируют небольшой снег в северных районах.