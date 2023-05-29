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Общество29 мая 2023 7:46

Дожди в Петербурге, заморозки в Ленобласти: Синоптик Колесов предупредил о холодном начале июня

Главный синоптик Петербурга Колесов спрогнозировал похолодание в первые дни лета
Анастасия НУРАДИЛОВА
Начало июня не порадует петербуржцев жарой.

Начало июня не порадует петербуржцев жарой.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе и области на неделе. Он пообещал похолодание, которое обусловлено влиянием циклонов на Баренцевом море. В Северной столице ожидается сильный северо-западный ветер. Начало июня не порадует жарой.

- Атмосферный фронт, который пройдет 31 мая через Санкт-Петербург принесет не только более интенсивные дожди, но и еще более холодный воздух с Арктики. В ночные часы снова ждем заморозки на территории Ленинградской области, - отметил синоптик.

В регионе 2 и 3 июня температура воздуха может опуститься до минус трех градусов. А в городе в начале июня будет не теплее, чем 14 градусов. Но Северной столице все равно повезло немного больше, чем Карелии, где в начале месяца прогнозируют небольшой снег в северных районах.

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