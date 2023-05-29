Била по лицу под смех толпы: Видео жестокой драки двух школьниц из Ленобласти появилось в Сети

Сверстники наблюдали за дракой девочек, но не стали их разнимать. Фото: Скриншот из видео

Школьницы устроили драку в Ленинградской области. Теперь следователи выясняют, что стало причиной ссоры двух девочек. По предварительной информации, конфликт мог возникнуть из-за электронной сигареты. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

- После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления обстоятельств произошедшего данному факту будет дана надлежащая правовая оценка, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Информация о драке двух девочек появилась в социальных сетях. Инцидент случился в Кудрово. На опубликованном в Сети кадрах видно, как одна из девочек забралась на другую и начала изо всех сил бить ее, сидя на знакомой. Она нанесла несколько ударов по лицу соперницы.

Вокруг было много сверстников школьниц, но никто из них не попытался разнять драку, а, напротив, поддерживали ссору знакомых и советовали, как лучше бить.

- Ногой! – протяжно выкрикнула одна из зрительниц драки девочек.

О состоянии пострадавшей школьницы не сообщается. Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали случившегося.