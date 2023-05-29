Летнее тепло придет в Петербург только в конце июня

Июнь в Петербурге будет холодным и дождливым Фото: Олег ЗОЛОТО

Конец мая 2023 года в Санкт-Петербурге выдался холодным. В город пришли атициклоны с севера, которые принесли холодный воздух, много облаков и дождей. И как бы жителям Северной столицы и ни хотелось поскорее переодеться в шорты, юбки и футболки, погода пока что этого не позволит. Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, что почти весь июнь в Петербурге будет стоять холодная и пасмурная погода. Все улучшится лишь к концу месяца.

- Пока долгосрочные прогнозы говорят о том, что летнее тепло придет в Петербурге в третьей декаде июня, - отметил синоптик.

Согласно климатической норме в июне средняя температура воздуха, с учетом дневных и ночных показателей, плюс 16 градусов. Но по прогнозу синоптика первая декада окажется очень холодной со значениями на 1,5-2 градуса ниже, чем должно быть.

Чуть потеплее станет во второй декаде Петербурга, но на нее придется очень большое количество дождей. И только в третью декаду июня температуры будут постоянно выше плюс 20 градусов, а погода станет менее пасмурной.