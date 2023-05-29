Tele2 предлагает три месяца бесплатного домашнего интернета и цифрового ТВ. Фото: пресс-служба Tele2.

Tele2 предлагает клиентам добавить фиксированный интернет к основному тарифу. При первом подключении домашнего интернета и цифрового телевидения новые пользователи получат три месяца бесплатно.

Предложение Tele2 действует при первом подключении опции домашнего интернета к тарифам оператора: «Мой онлайн», «Мой онлайн+», Black и Premium. Затем стоимость услуги составит всего 200 рублей в месяц на скорости 200 Мбит/с, 250 рублей на скорости 400 Мбит/с, 350 рублей на скорости 600 Мбит/с. Акция действует до 23 августа 2023 года.

КомпанияTele2 предлагает два варианта для подключения домашнего интернета, которые зависят от потребностей клиента и технических возможностей на конкретном адресе.

- Высокоскоростной GPON – обеспечивает выделенный оптоволоконный канал с высокой пропускной способностью и стабильными скоростями до 500 Мбит/с. Для этого варианта потребуется оптический роутер, который можно взять в рассрочку или арендовать за 150 руб. в месяц (стоимость роутера 5100 руб.);

- Стандартный LAN–подключение через классическую витую пару, которая обеспечивает скорость до 100 Мбит/с. В этом случае пользователь может использовать свой собственный Wi-Fi-роутер.

Иван Войтков, коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2:

«Мы понимаем, что для абонентов, которые активно играют по сети или смотрят онлайн фильмы в высоком разрешении, нужен надежный, стабильный и быстрый проводной интернет, а другие повседневные задачи им в полной мере закрывает мобильный интернет. Наше комплексное предложение с надежным мобильным и фиксированным интернетом в одном пакете даёт возможность пользоваться любыми сервисами на самом качественном уровне».

Оформить заявку на подключение пользователи Tele2 могут в салонах оператора, либо в личном кабинете мобильного приложения. Проверить наличие технической возможности подключения по домашнему адресу, выбрать скорость передачи данных, время установки оборудования можно также в личном кабинете.

Подробнее об услуге на сайте tele2.ru.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл». LjN8K3fH8