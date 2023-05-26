Мифы о нотариате: Какие бывают и чем опасны

Иван Соколов, член комиссии по делам молодежи Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Многие граждане обращались за нотариальной помощью, некоторые неоднократно. Однако у населения не сформировано полноценное представление об этой профессии. И тогда рождаются мифы и домыслы.

- Мне кажется, самое распространенное убеждение, что нотариус только ставит печать, подпись и получает за это плату. Дело в том, что видимый аспект деятельности нотариуса - это прием граждан и вопросы, которые он задает людям. Однако такое общение - это лишь вершина айсберга, за гранью внимания граждан остается огромная работа, - говорит член комиссии по делам молодежи Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, член редколлегии журнала «Петербургский нотариус» Иван Соколов.

Приведем пример: человек обратился к нотариусу, чтобы удостоверить документ. Для этого нотариус сначала устанавливает личность обратившегося лица, выясняет действительную волю, то есть реальные намерения, оценивает соответствие представленного проекта документа закону, предупреждает о правовых последствиях.

- Есть регламент совершения нотариальных действий, по которому определено, какой объем информации и проверок нотариус должен выполнить при совершении того или иного действия, какие сведения должен истребовать от обратившегося лица, какие сведения вправе запросить самостоятельно, - добавляет Иван Соколов.

Еще один миф - очереди и долгие сроки оформления документов. В первом случае это точно не так, потому что сейчас нотариусы в большинстве случаев работают по записи. Такой порядок был особенно актуален во время пандемии, а сейчас стал обычной практикой. Что касается сроков, тут скорее речь о сущности того или иного нотариального действия. Поскольку для совершения одного действия требуется небольшое количество времени, а другое требует тщательной подготовки, анализа и сбора сведений.

Ну и, конечно, один из самых спорных моментов - это оплата работы нотариуса.

- Все нотариусы действуют от имени Российской Федерации, а размер платы нотариусу определяется законом. При этом Федеральная нотариальная палата ежегодно устанавливает предельные размеры платы за услуги правового и технического характера. В рамках предельных размеров нотариальные палаты субъектов устанавливают региональные размеры платы за совершение нотариальных действий, - поясняет Иван Соколов.

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