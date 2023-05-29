Оформляем доверенность: что важно знать

Иван Соколов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Казалось бы, что может быть опасного в доверенности? Простой и вполне понятный документ. Между тем далеко не все граждане понимают, в чем суть доверенности, какие у нее бывают формы и к каким последствиям может привести правовая безграмотность.

- Доверенность - письменное уполномочие одного лица другому лицу для представления интересов доверителя перед третьими лицами сама по себе является сделкой. Встает вопрос формы - она может быть простой письменной и нотариальной. С точки зрения действующего гражданского законодательства доверенность для совершения сделок, требующих нотариальной формы, а также на распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах правами, должна быть удостоверена нотариально, - объясняет член Комиссии по делам молодежи Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, член редколлегии журнала «Петербургский нотариус» Иван Соколов.

В случаях, когда закон не говорит об обязательности нотариальной формы доверенности, допускается использование простой письменной формы доверенности. Однако тогда появляются риски: действительно ли гражданин выдал доверенность, не подделка ли это. В то время как нотариальное удостоверение публичным лицом - нотариусом - это гарантия подлинности документа и точности полномочий.

- Бывает, что граждане не понимают, зачем нотариус задает им множество вопросов, переспрашивает. Это делается для того, чтобы выяснить действительную волю обратившегося, его реальные намерения и цели, - добавляет Иван Соколов.

Кстати, очень часто к нотариусам обращаются с уже составленными проектами документов - не только доверенностями, но и договорами купли-продажи, найма, ренты, дарения. Бывают случаи, когда такие проекты требуют существенных правок и корректировок. Дело не в том, что нотариус «капризничает», а в том, что документ может противоречить закону.

- Нотариальное удостоверение означает проверку законности сделки, а нотариус несет за свои действия полную имущественную ответственность. Наша задача в том, чтобы юридическая неосведомленность граждан не была использована им во вред, - говорит Иван Соколов.

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