Эрмитаж и разводные мосты: россияне назвали главные символы Санкт-Петербурга. Фото: Александр ГЛУЗ

Сервис бронирования отелей МТС Travel провел опрос в честь 320-летнего юбилея Санкт-Петербурга. Большинство россиян (70%) назвали Петербург туристической столицей России, а половина призналась в желании там жить.

Главным символом Санкт-Петербурга, по мнению 21% опрошенных, являются разводные мосты. Среди популярных ответов также Эрмитаж (20%), белые ночи (17%), Петергоф (14%) и крейсер “Аврора” (6%).

64% респондентов заявили, что бывали в Северной столице. Среди них только треть ездили туда в командировки, остальные посещали город, чтобы отдохнуть и посмотреть достопримечательности.

Самым популярным районом для размещения у туристов является Центральный – его назвали 46% опрошенных. Далее по популярности следуют спальные районы – 21% предпочитают останавливаться в них. 12% туристов селятся в Петергофе и его окрестностях, столько же – на Васильевском острове. Только 6% туристов выбирают жилье на Петроградской стороне и 5% – в Курортном районе.

Наибольшим спросом у гостей Петербурга пользуются мини-отели – в них предпочитают селиться 30% туристов, почти столько же выбирают квартиры и апартаменты, 17% селятся в крупных отелях. Каждый пятый останавливается у знакомых или родственников.

Большинство россиян (95%) имеют положительное представление о Санкт-Петербурге: из них 70% – больше всего впечатлены богатым культурным и историческим наследием города, 60% – архитектурой, 17% ценят разнообразие развлечений, 12% считают, что в Петербурге добропорядочные местные жители, а 9% – любят город за развитую гастрономическую сферу. Более того, половина опрошенных хотели бы жить в городе на Неве.

Чтобы лучше узнать город, четверть опрошенных, приезжая в Санкт-Петербург, всегда пользуется услугами гидов и экскурсионными предложениями, 37% делают это иногда, еще 38% предпочитают исследовать город самостоятельно. Благодаря тому что многие хорошо знакомы с историей и культурой Северной столицы, больше половины опрошенных (53%) без подсказки ответили, в каком году был основан город (1703).

Методика

В опросе, посвященном Санкт-Петербургу, приняла участие тысяча россиян старше 18 лет.