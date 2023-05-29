В Петербурге продолжают бороться с неплательщиками за коммунальные услуги. Фото: пресс-служба «Петербургтеплоэнерго».

Долг платежом красен! В Петербурге продолжают бороться с вредной привычкой затягивать оплату за тепло. В мае многие должники опять получили «письма счастья» от ООО «Петербургтеплоэнерго» с напоминанием о необходимости оплатить по накопленным счетам.

Например, петербургский филиал одной крупной фирмы-перевозчика задолжал более 4 миллионов рублей. В итоге после уведомления организации начислили неустойку. Рядовые жители с просроченной задолженностью также не уходят от внимания тепловой компании. Чтобы напомнить забывчивым гражданам об оплате им приходят смс-оповещения и автоматические звонки.

Фото: пресс-служба «Петербургтеплоэнерго».

Для еще большей наглядности на информационных досках многоквартирных домов региона размещена информация о задолженности по квартирам. В Санкт-Петербурге подобные объявления красуются на 509 домах, в Ленинградской области - на 713, а в Республике Карелии - на 250. При этом, поставщик тепла готов идти навстречу должникам и давать им рассрочку на платежи. А чтобы пополнять счета без комиссии эксперты советуют оплачивать квитанции в личном кабинете на сайте проводника тепла.