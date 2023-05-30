Единая база самокатчиков-нарушителей появится в Петербурге

Четыре кикшеринговых компании заключили соглашения с Петербургом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В комитете по транспорту рассказали, что в Петербурге появятся новые методы борьбы с нарушителями, которые не соблюдают правила дорожного движения при аренде кикшеринговых самокатов. Так, например, сейчас специалисты разрабатывают единую базу пользователей, которая соберет все данные о нарушителях.

- На сегодняшний день важным является то, что средства индивидуальной мобильности заняли свое место в правилах дорожного движения. Однако, нам предстоит еще многое сделать. Нам необходимо повысить культуру вождения, сделать так, чтобы самокат стал и комфортным и безопасным, - отметил заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

Напомним, сейчас в Северной столице действует соглашение с четырьмя кикшеринговыми компаниями. В рамках этого документа, петербуржцам нельзя ездить на самокатах со скоростью больше 20 километров в час. На некоторых участках действует ограничение – до 15 километров в час. На определенных территориях ездить нельзя совсем: это, например, Невский проспект, Дворцовая площадь, Исаакиевская площадь.