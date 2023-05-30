На Васильевском острове начали проектировать музей электротранспорта

Проект планируют закончить к декабрю 2024 года. Фото: "Студия 44"

В Петербурге приступили к проектированию музейно-выставочного комплекса «Горэлектротранс», который появится на Васильевском острове. Его откроют в старейшем трамвайном парке, основанном в 1967 году. Об этом сообщили в пресс-службе «Студии 44», которая занимается проектом.

Посетителям представят электротранспорт разных времен. Фото: "Студия 44"

- Выставочный комплекс превратится в полноценный музей, где идеология показа экспонатов и инфраструктура обслуживания посетителей будут отвечать самым современным требованиям. Обладающий уникальной коллекцией и рассчитанный на 200 тысяч посещений в год новый музей обещает стать одним из крупнейших в мире в своей тематической категории, - пообещали в организации.

Заказчиком проекта выступил "Горэлектротранс". Фото: "Студия 44"

В трех корпусах депо поместят 30 трамваев и семь троллейбусов. На открытых стоянках будут еще 25 трамваев и 15 троллейбусов. Главным экспонатом станет легендарный трамвай блокадного Ленинграда, его поставят во втором депо.

Проект завершат к 2024 году. Фото: "Студия 44"

Помимо экспозиций, в здании бывшей котельной появятся места для посетителей. К нему пристроят прозрачный павильон, где будет кафе. Для петербуржцев и гостей города организуют гардероб и сувенирные лавки.

В музейном комплексе откроют кафе. Фото: "Студия 44"

Стартовая стоимость работ по созданию документации составила 240 миллионов рублей. А завершить проектирование планируют к декабрю 2024 года.