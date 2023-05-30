В Лугу выпустили 300 особей атлантического лосося. Фото: пресс-служба АО «Ростерминалуголь».

Серьезное сокращение численности популяции лосося в финском заливе ученые отмечали уже в 30-50-х годах прошлого столетия. С этим нужно было что-то делать, иначе этот вид рыбы мог навсегда исчезнуть из региона. За дело взялись специалисты «Лужского производственно-экспериментального лососевого завода» и АО «Ростерминалуголь». Вот уже четыре года они ведут активную работу по восполнению водных биоресурсов в прибрежной экосистеме Балтийского моря.

Только лишь акциями по зарыблению здесь ограничиваться не собираются, а проводят целые экомарафоны, а также регулярно анализируют состояние экологической безопасности. Экологическая повестка в АО «Ростерминалуголь» ставится во главу угла.

Фото: пресс-служба АО «Ростерминалуголь».

Рыбу выпустили в акваторию Луги в ночь с 26 на 27 мая. Следующей весной молодые лососи переберутся в Финский залив, а еще через 2-4 года они вернутся на нерест к месту своего появления на свет – обратно в реку. Таким образом происходит восстановление популяции этого промыслового вида, вылов которого активно ведут рыбопромышленные предприятия Балтики.

- Компания постоянно ведет экологический мониторинг воды, воздуха и шума на границах санитарных зон. Для этого привлекаются специализированные лаборатории. Результаты соответствуют требованиям экологической безопасности по всем контрольным направлениям, - рассказывает инженер-эколог АО «Ростерминалуголь» Александра Шишковская.

С 2019 года в естественные водоемы при поддержке компании было выпущено свыше 180 тыс. особей различной рыбы, включая миногу и семгу.