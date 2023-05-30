Почта России бесплатно доставит 3 000 открыток участников Дня Эрмитажного кота. Фото: пресс-служба УФПС.

За время работы пункта посткроссинга Почты России в Эрмитаже гости праздника «День Эрмитажного кота» подписали и отправили 3 000 тематических открыток.

Специально ко Дню Эрмитажного кота были выпущены «мурчащие открытки». На них изображены работы победителей конкурса детского рисунка, а при сканировании QR-кода на обороте открытки можно услышать кошачье мурлыканье. Гости праздника могли бесплатно отправить их в любую точку нашей страны со стойки Почты России в Большом дворе Зимнего дворца.

Фото: пресс-служба УФПС.

День Эрмитажного кота – традиционный музейный праздник, который уже многие годы объединяет всех любителей «хвостатых эрмитажников» или, как их ласково называют, «эрмиков». Традиционно к праздничной дате Государственный Эрмитаж провёл конкурс рисунков. В этом году он был организован вместе с Московской биеннале современного искусства и Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых» (РДДМ). Жюри выбрало 55 лучших работ. Их можно увидеть до 11 июня 2023 года на выставке в Общественном пространстве Главного штаба Государственного Эрмитажа, а также в Иорданской галерее Главного музейного комплекса.

Реклама. АО «Почта России». LjN8KGSVU