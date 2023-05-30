Из космоса в эльфийский лес: Как могли бы выглядеть ЖК Петербурга, будь они героями фэнтези

Нейросети нарисовали современные дома в образе людей, живущих в магическом мире. Рендер: «Петербургская Недвижимость».

Как же хочется жить в сказке… Хотя не только в сказке, но и в комфорте. Современные жилые комплексы Setl Group в Петербурге как раз отвечают этим требованиям, а что если добавить немного волшебства — необычный лес, эльфов и космос? Пока не понимаете, о чем мы? Сейчас расскажем. Мы дали задание нейросети Midjourney изобразить жилые комплексы Петербурга в образе героев фэнтези. Вот что у нас получилось.

«ПАРАДНЫЙ АНСАМБЛЬ»

«Парадный ансамбль» - пример европейского малоэтажного жилого квартала. Это дружелюбное пространство для жизни со всеми преимуществами городской инфраструктуры и близости природы. Парки и бульвар для прогулок, площади для активного и спокойного отдыха – это все ЖК «Парадный ансамбль». Проект возводится в престижном Московском районе, в окружении дворцов и парков Пушкина, Павловска, Стрельны и Гатчины.

В название уже заложен исторический контекст. Поэтому нейросеть Midjourney увидела жилой комплекс аристократом 19-го века. Но не обычным человеком, а эльфом. Он занят поиском научных открытий в собственном поместье, поэтому большую часть времени проводит за книгами и прогулками на природе.

Парадный ансамбль. Нейросеть Midjourney/Юлия Сталина.

ГОРОД ЗВЕЗД

ЖК «Город звезд» на правом берегу Невы – целая вселенная для беззаботной жизни, это новый город, где есть все, что нужно для комфорта современных горожан. Масштабный проект станет не только одним из крупнейших в Петербурге, но и впечатляющим по своему наполнению — огромный променад, несколько площадей для отдыха и спорта и продуманная инфраструктура. Кто же еще может жить в этом «улетном» пространстве, если не астронавт? Перед ним открывается млечный путь с миллионами звездных возможностей.

Город звезд. Нейросеть Midjourney/Юлия Сталина.

ПАНОРАМА ПАРК СОСНОВКА

Этот жилой комплекс вырос между двумя самыми зелеными парками Петербурга: «Удельный» и «Сосновка». Жители наслаждаются близостью природы у дома и арт-скверами прямо под окнами. В таком окружении очень легко стать любителем прогулок на свежем воздухе. А еще это идеальное место для жизни с детьми. В жилом комплексе предусмотрены семейные секции с квартирами больших метражей, на территории — три детских сада с бассейнами и школа. Через весь квартал проходит пешеходная аллея, связывающая парки в единый экомаршрут. Искусственный интеллект предположил, что этот «Панорама парк Сосновка» в параллельной вселенной мог быть феей из волшебного леса.

Панорама парк Сосновка. Нейросеть Midjourney/Юлия Сталина.

PULSE PREMIER

Жилой комплекс PULSE PREMIER с видами на Неву задуман, как место притяжения активных горожан, которые ценят свое время и выбирают инновационные решения во всем. Например, управлять собственным комфортом здесь можно прямо с телефона. С помощью специального приложения легко передавать данные счетчиков, оплачивать счета, заказывать сервисные услуги и общаться с управляющей компанией. Система IP-домофонии позволяет открывать гостям дверь со смартфона, а личный цифровой ключ жильцов будет защищен от копирования и взлома.

Нейросеть очень точно уловила отличительные черты проекта и изобразила PulsePremier в образе героини фильма о будущем, которое уже стало настоящим. Ее жизнь — новые технологии и гаджеты, преображающие реальность.

PULSE PREMIER. Нейросеть Midjourney/Юлия Сталина.

ASTRA MARINE

Она – новая Афродита, звезда и повелительница водной стихии. Как ее зовут? Богиня ASTRA MARINE. В фантастической вселенной именно так выглядит жилой комплекс от Setl Group в Невском районе Петербурга. Наслаждаться великолепными видами здесь жители смогут не только из собственных окон, но и во время прогулок по набережной протяженностью около 200 метров. Разработан проект благоустройства — на территории появятся качели, зоны отдыха и беседки. В будущем участок станет новым городским общественным пространством.

ASTRA MARINE. Нейросеть Midjourney/Юлия Сталина.

ПРАЙМ ПРИМОРСКИЙ

Прайм – значит, главный. Поэтому в новом ЖК «Прайм Приморский» нет ничего второстепенного, здесь важна каждая деталь. Дизайнерская входная группа, креативное пространство для детей, спортивные зоны, детские сады и школа, закрытые дворы-патио. У проекта масса ярких преимуществ — от местоположения до архитектурных решений. Одно из самых главных — лаундж-зона на крыше с видами на зеленый массив и Шуваловский карьер.

Кем бы мог быть «Прайм Приморский» в мире фэнтези? Конечно же, королем-волшебником! Он восседает на троне в сказочном замке среди мистического леса и озёр. Могущественный маг обладает способностью создать любую реальность, в том числе место, где комфортно жить каждому человеку.

Прайм Приморский. Нейросеть Midjourney/Юлия Сталина.

СПРАВКА:

ЖК «Парадный ансамбль»: застройщик ООО «Специализированный застройщик «Норд Сити». ЖК «Город звезд»: застройщик ООО «Специализированный застройщик «Сэтл Эстейт». ЖК «Панорама парк Сосновка»: застройщик ООО «Специализированный застройщик «Созидание». ЖК Pulse Premier (ЖК «Пульс Премьер»): застройщик ООО «Специализированный застройщик «Сэтл Октябрьская». ЖК Astra Marine (ЖК «Астра Марин»): застройщик ООО «Специализированный застройщик «Сэтл Стандарт». ЖК «Прайм Приморский»: застройщик ООО «Специализированный застройщик «Новый стиль». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Фактические элементы благоустройства, ландшафта территории, а также внешний вид фасадов могут отличаться от описанных.

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