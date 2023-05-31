24 официальных пляжа начнут работу в Петербурга с 1 июня

Увы, комфортно купаться будет лишь в конце июня. Начало месяца обещает быть довольно холодным. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Лето не торопится приходить в Петербург: начало июня обещает быть неуютно холодным – температура не поднимется выше +13 градусов. Какие уж тут шорты, платья и купальники? По словам главного городского синоптика Александра Колесова, жара начнет подкрадываться к Петербургу только к концу июня. Тогда воздух наконец прогреется до +23…+28 градусов, а вода в Финском заливе и озерах Ленобласти потеплеет до допустимых 18 градусов.

Тем не менее, официально купальный сезон стартует в Петербурге в первый же день лета. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил замруководителя территориального органа МЧС России по Петербургу Виктор Колесов. 1 июня городские пляжи начнут работу.

ЧИСТЫЙ ПЕСОК И ДЕТСКИЕ КУПАЛЬНИ

Всего для отдыха петербуржцев откроются 24 зоны рекреации, в том числе аж 14 пляжей в Курортном районе. Все они готовы к жаркому сезону. Увы, отдохнуть получится только на песке – воду во всех водоемах в черте города признали непригодной для купания.

- Управление Роспотребнадзора отобрало пробы и сделало исследование воды и песка на всех пляжах. Результаты, к сожалению, таковы, что все водные объекты не соответствуют требованиям санитарного законодательство. А вот качество песка соответствует гигиеническим нормативам, - рассказала начальника отдела санитарного надзора ведомства Ольга Смелова.

В распоряжении горожан будут зонтики, кабинки для переодевания, питьевые фонтанчики. Готовы к работе и спасательные вышки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не задалось с заплывами – получится с солнечными и воздушными ваннами. По словам директора учреждения по благоустройству «Курортный берег» Алексея Фисяка, 14 пляжей Курортного района (а это 81 гектар площадей) полностью оборудованы и готовы встречать отдыхающих. Пять пляжей по традиции открыли у озера Сестрорецкий разлив, еще девять – вдоль Финского залива. Гостей ждет просеянный от мусора песок, десятки кабинок для переодевания, зонтики, урны и скамейки, а также питьевые фонтанчики и общественные туалеты. В боевой готовности стоят и спасательные вышки с нужным оборудованием – в этом году их 174 по всем пляжам.

У входа на каждый пляж установят информационный стенд с разметкой глубины – до какой отметки можно дойти, не боясь потерять дно под ногами.

- Ноу-хау в этом году – детские купальни. Мы установили по одной на каждом пляже. Глубина в них не превышает 30-40 сантиметров, - заметил Фисяк.

Напомнил чиновник и про то, что у пляжей есть собственный график работы: с 6:00 до 10:00 там проводят утреннюю уборку, с 10:00 до 19:00 территории занимают отдыхающие, а с 19:00 до 22:00 проходит вечерняя уборка.

Петербуржцев призывают не купаться на несанкционированных пляжах. Они могут таить большие опасности и приводить к гибели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ГИБЛОЕ МЕСТО

Новости о качестве воды явно не остановят петербуржцев от освежающих заплывов. И если на оборудованных пляжах еще можно поплескаться, стараясь не заглатывать некачественную воду, то несанкционированные площадки нужно обходить стороной. К безопасности призвал Виктор Колесов.

- Неизвестно, что находится на дне несакционированных водоемов и к чему это может привести. Кто-то умудряется купаться в Неве, где ходят суда – эту реку невозможно оборудовать пляжами. Все погибшие за предыдущие годы люди утонули вне зоны пляжей: прыгали с моста, затягивались течением, тонули во внутриквартальных водоемах, приняв горячительные напитки, - поделился Колесов.

ЦИФРА

37 человек , в том числе двое детей, погибли летом 2022 года в водоемах Петербурга. В качестве причин Поисково-спасательная служба города называет алкогольное опьянение, пренебрежение правилами безопасности, купание в запрещенных местах, оставление детей без присмотра.

148 человек удалось спасти

732 рейда спасатели провели за прошлый сезон

229 административных протоколов было составлено за нарушение правил безопасности