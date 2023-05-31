Дети с наследственной дистрофией сетчатки глаза смогут получить в Петербурге бесплатную помощь

Фото: «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»

В преддверии Дня защиты детей, 30 мая, в петербургском филиале ФГАУ НМИЦ МНТК Микрохирургия глаза имени академика С. Н. Федорова состоялась пресс-конференция, посвященная диагностике и лечению генетических патологий сетчатки у детей.

Дети с наследственной дистрофией сетчатки теперь могут получить бесплатную помощь. Санкт-Петербургский «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» предлагает родителям детей, рискующих потерять зрение из-за дистрофии сетчатки, пройти молекулярное-генетическое обследование на базе клиники и получить лечение, так как высокотехнологичный препарат уже прошел клинические испытания и допущен к использованию.

- Мы стали третьим учреждением в стране, которое занимается лечением таких сложных генетических патологий, как наследственная дистрофия сетчатки, - рассказал директор Санкт-Петербургского филиала ФГАУНМИЦ МНТК "Микрохирургия глаза" им. С.Н. Федорова Эрнест Бойко. - Для того чтобы обеспечить качественное и отвечающее всем международным требованиям лечение, мы прошли долгий путь, в том числе закупили оборудование и обучили персонал. Теперь мы готовы помогать пациентам от Санкт-Петербурга и Ленинградской области до Калининграда.

Для проведения генетической терапии требуется соблюдение большого количества условий, так как для хранения и введения препарата нужно большое количество специфической аппаратуры.

- Сейчас мы работаем с новым оборудованием. Например, с холодильником на минус 80 градусов, потому что препарат хранится при температуре от минус 65 до минус 80, - отметила заведующая детским отделением Санкт-Петербургский филиал НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» им. Святослава Федорова, врача-офтальмолога высшей категории, кандидата медицинских наук Кристины Шефер. - И если он будет храниться при более низких температурах, к сожалению, потеряет свое действие. Препарат поступает под каждого пациента, потому что срок хранения строго ограничен.

По словам врача, операция по введению препарата абсолютно безболезненна. Она длится от получаса до часа. Спустя 3-5 дней ребенок уже готов отправиться домой.