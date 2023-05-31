Эксперт ответил, уйдет ли армянский коньяк с прилавков магазинов в Петербурге

В мае 2023-го по России прокатился слух, что с рынка уйдет один из самых популярных коньячных брендов. Фото: freepik.com.

Французский писатель Виктор Гюго называл коньяк «ликером богов». К счастью, этот благородный напиток доступен и нам, простым смертным. Однако, недавно поползли слухи об уходе с российского рынка многих известных производителей коньяка. «Комсомолка» обсудила с экспертом стоит ли ждать опустевших полок в магазинах, а также перспективы отечественного алкогольного рынка.

В России еще с царских времен коньяк был фаворитом среди дворян и эстетов. В советские годы его популярность только возросла, а бутылка с янтарным нектаром считалась главным украшением праздничного стола. Сегодня, по данным портала «Роскачество», коньяк - это второй по популярности в России крепкий алкогольный напиток после водки. Ежегодно россияне потребляют в среднем 140 миллионов литров коньяка и бренди. Кроме того, именно их часто выбирают в качестве алкогольного подарка.

После февральских событий 2022 года из России ушли некоторые иностранные алкогольные бренды. В мае 2023-го по стране прокатился слух, что такая же участь постигнет и один из самых популярных коньячных брендов «Арарат». Повод для беспокойства дал министр экономики Армении Ваан Керобян. На заседании комиссии парламента республики по экономическим вопросам он заявил, что ереванский коньячный завод, который производит коньяк известной марки, может прекратить поставлять свою продукцию в Россию. Дело в том, что предприятием владеет французская компания Pernod Ricard, которая ранее уже объявляла об уходе ряда алкогольных брендов. Вдобавок чиновник заявил, что коньячное производство в Армении уже не столь популярно как раньше. Теперь на виноградниках республики стали куда чаще сажать винные сорта. Слова министра ненашутку взволновали народ по обе стороны границы. Дело в том, что на Россию приходилось более 80 процентов экспорта Ереванского коньячного завода.

Напряжение разрядил эксклюзивный дистрибьютор известной марки в ряде каналов в России. Там заявили, что их контракт с французской фирмой все еще остается в силе и никаких официальных сообщений о прекращения экспорта пока не поступало. После этого многие ценители армянского бренда шумно выдохнули, однако повод для тревоги остается. Владелец может перерубить поставки в любой момент. Случится ли это через месяц, два или год? Сколько налогов на этом потеряет государство? Сохранятся ли рабочие места людей, занятых в поставках и дистрибуции? Пока эти вопросы повисли в воздухе.

По словам Вениамина Грабара, без коньяка мы не останемся. Фото: компания LADOGA.

Но есть и хорошие новости. Своеобразное «успокоительное» для российских сомелье есть у отечественных производителей. По словам президента компании LADOGA Вениамина Грабара, без коньяка мы не останемся.

- К концу 2023 года планируется в 3 раза увеличить объем поставок коньяков из Армении и Дагестана. Суммарный объем ввоза из Армении составит 500 000 бутылок. Это такие бренды как «Легенда Армении» Араратского коньячного завода и «Тарос» от производителя из самого сердца Араратской долины - «Аркон». Также идет импорт из Грузии. До конца года планируется ввоз 100 000 бутылок под брендом Palavani. Кроме того, набирает обороты поставки на рынок коньячной продукции из России, в частности 50 000 бутылок от «Дербентского коньячного комбината». Кроме того, запланирован и двукратный рост импорта французского коньяка Roullet.

Злоупотребление алкоголем вредит здоровью. Однако, не менее опасны и внешние попытки нарушить поставки в Россию различных товаров и пошатнуть экономические ниши. К счастью, сегодня мы видим, что эти потуги остаются без особых успехов.