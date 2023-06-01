Прогресс есть: Минтранс согласует земли под будущее строительство железной дороги до Пулково

Пока под будущее строительство активно резервируют участки земли. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проект железнодорожного сообщения центра Петербурга с Пулково начинает потихоньку приобретать очертания. Земли под будущее строительство поездной дороги до аэропорта активно резервируют и согласовывают в Минтрансе. Об этом рассказал журналистам начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин на пресс-конференции.

На данный момент, по словам Голомолзина, ОЖД прошла весь процесс согласования работ со всеми участниками перевозочного процесса. В том числе, компанией «Воздушные ворота Северной столицы», правительствами Петербурга и Ленобласти. По проекту идут предварительные проработки.

- Это будет заход двухпутным участком под землю, чтобы не смешивались авиационный и железнодорожный радиоэфиры. Мы полностью прошли согласования под будущую застройку метрополитена, если она, конечно, состоится. Зарезервировали места под нее и под автобусно-трамвайное сообщение, - объяснил начальник ОЖД.

Голомолзин добавил, что имея в четырех километрах от Пулково рельсы Балтийского и Витебского направления – готовую и неотдаленную инфраструктуру - просто нельзя не реализовать проект. И заверил, что ОЖД двигается в этом направлении.

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