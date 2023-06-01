«Пятёрочка» перечислит деньги в пользу детей с каждой покупки 1 июня

В День защиты детей ритейл будет перечислять 1 рубль с каждой покупки в магазинах Санкт-Петербурга и СЗФО в благотворительный фонд «Линия Жизни». Собранные средства будут направлены для адресной помощи детям, нуждающимся в сложных операциях. Акция в торговой сети станет частью программы «Пятёрочка с заботой» — комплекса социальных инициатив, в которых может принять участие каждый посетитель магазина.

«Для магазина День защиты детей — это еще один повод предложить нашим гостям совершить доброе дело и оказать помощь тем, кто действительно в этом нуждается. Перечисленные деньги пойдут на финансирование высокотехнологичных и сложных операций. Кроме того, в этом году мы усовершенствовали механизм акции и сделали так, что каждый посетитель магазина сможет принять участие, просто совершая ежедневные покупки в наших магазинах», — отметила Дарья Осиновская, исполнительный директор территории Северо-Запад торговой сети.

«Мы бесконечно благодарны нашим постоянным партнерам, торговой сети за то, с какой искренностью они относятся к помощи нашим подопечным! Я всегда говорю, что помогать - правильно, просто, приятно, полезно!» А благодаря простой механике акции, каждый покупатель сможет внести свой вклад в одно большое доброе дело – спасение детей», - говорит президент фонда «Линия жизни» Фаина Захарова.

Фонд и торговая сеть реализуют совместные благотворительные проекты не первый год. Один из самых успешных, «Конфетка доброты», был запущен в 2014 году. В рамках этого проекта 5 рублей с каждой проданной конфеты направляется в фонд. Благодаря адресной помощи, с начала сотрудничества 162 ребенка получили необходимое профессиональное лечение. Механика всех благотворительных проектов продумана так, чтобы участие в них было максимально простым, а результаты – прозрачными.

С Правилами акции вы можете ознакомиться на сайте.