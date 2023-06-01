Суд в Петербурге разрешил незрячему афганцу ездить в метро с собакой-поводырем без намордника

Незрячий петербуржец добился права ездить в метро с собакой-поводырем без намордника. Фото: пресс-служба судов Петербурга

В апреле инвалид по зрению начал судиться с правительством Санкт-Петербурга. Валерий Крумкач хотел добиться, чтобы в метро животным, сопровождающим незрячих, разрешили ездить без намордника.

- Я потерял зрение, выполняя воинский долг в Афганистане. Я был в звании капитана. Подробности я рассказать не могу, но меня контузило, со временем я потерял зрение. Такое могло случиться с каждым, - поделился Валерий Крумкач.

ДОМАШНИЙ АРЕСТ

Инвалиды по зрению обречены сидеть дома. Социальный работник не может потакать всем человеческим слабостям. Пес не только разгружает социальные службы, но и становится большим другом для незрячего. Несколько лет назад у Валерия появился лабрадор по кличке Урс. И вот тут начинаются трудности.

Валерий - бывший военный, работает и живет и полноценной жизнью. Фото: Анастасия ЧЕРНИКОВА

- «Куда вы пришли с собакой, тут люди кушают!» - говорят мне. Культура общения с инвалидами не развита, люди не понимают, зачем мне нужна собака. Ощущение брезгливости очень угнетает. Люди открыто говорят мне, что я должен сидеть дома со своей собакой. А иногда мой диалог с людьми выглядит так:

- Здравствуйте, я слепой. Подскажите, как мне дойти до аптеки?

- Вам туда, - показывает рукой женщина.

- Я слепой, я не вижу вашу руку!

- Аа… Пройдите 200 метров прямо и поверните налево у красного дома. До свидания!

СУД СО СМОЛЬНЫМ

Валерий Крумкач хотел добиться пересмотра правил метро. Он считает, что сопровождающих незрячих собаки должны ездить без намордника.

- Пес проходит специальное обучение. Дрессировка одной собаки обходится государству в 1,5 млн рублей. Поводырь не знает команды «Фас!». Он не защитник, а помощник. Урсу часто в метро наступают на лапы или хвост. В ответ собака только взвизгивает, но никогда не кусает, - объясняет хозяин пса.

15 мая Валерий Крумкач предоставил суду документы, подтверждающий строгий отбор собак, но процесс не состоялся. Адвокат слепого попал в аварию, поэтому заседание перенесли на 1 июня.

- Чиновники все также категорично настроены против разрешения провозить собак-поводырей без намордника. Но мы не сдаемся, - высказался Валерий Крумкач.

По правилам метрополитена, сотрудник обязан встретить слепого у входа, проверить собачье удостоверение, довести до вагона и попрощаться.

- А что мне делать, если в вагоне у меня упадет вещь? А как собаке в жару пить в наморднике? Поездка в метро может длиться больше часа, а ослабленный Урс не сможет в полную силу оказать мне помощь. По закону собака – это средство технической реабилитации, – говорит ослепший в Афганистане военный.

Без Урса Валерий не может - он и друг, и защитник, и четкий ориентир в пространстве. Фото: Анастасия ЧЕРНИКОВА

ЩЕНЯЧЬИ НЕЖНОСТИ

- Моя жена умерла 3 года назад. Она тоже была слепой, мы счастливо прожили 18 лет. Я много путешествовал с женой и Урсом не только по России, но и за рубежом. Сегодня собака помогает мне не чувствовать себя одиноким и помогает в быту. Он может даже поднять иголку! Сухим языком Урс слизывает ее с пола и на языке протягивает мне. Я могу сказать ему: «Мне нужны носки, ищи носок!». Урс даже пару к носку может найти,– говорит Валерий Крумкач.

Урс и Валерий – болельщики «Зенита». Они стараются не пропускать ни одного матча на стадионе. Мужчина слушает комментатора, а пес радуется вместе с хозяином, когда футболисты забивают гол!

- Однажды Урс спас мне жизнь, - вспоминает бывший военный. - Мы гуляли, и вдруг он резко остановился и лег на землю. Я уже кричу: «Пойдем!» А оказалось, что на земле был открытый люк и собака-поводырь не дала мне провалиться.

Валерий Крумкач живет полноценной жизнью. Он работает исполнительным директором в «Центре Симаргл» и разрабатывает авторские программы для слепых детей. Мужчина проводит уроки рисования, преподает в кружке звукооператорства, монтажа и режиссуре для слепых, ведет уроки добра и толерантности в школах, занимается воспитанием собак-поводырей. Даже в беспросветной тьме Валерий Крумкач видит радости жизни.

Наконец, 1 июня суд встал на сторону незрячего петербуржца. Валерий с верным лабрадором не скрывал радости от того, что добился справедливости не только для себя, но и для всех слепых в Северной столице.

- Судья признала недействующей отдельную часть нормативно-правового акта о правилах посещения метрополитена, - объяснили spb.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Петербурга. - У нас законы для всех одинаковы. Поэтому акт стал недействующим не только для Валерия, но и для всех незрячих. Теперь слепым можно посещать метрополитен в Петербурге с собаками-поводырями без намордников.

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