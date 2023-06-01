Друзья планеты: ФосАгро выступила соорганизатором Х Невского международного экологического конгресса

ФосАгро выступила соорганизатором Х Невского международного экологического конгресса. Фото: пресс-служба ФосАгро.

Х Невский международный экологический конгресс прошел в Петербурге в последних числах мая. Цель международной экологической встречи – консолидировать государство, бизнес, науку, экспертов в дискуссии по решению острых экологических вопросов.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков в рамках работы секции «Устойчивое развитие как новая модель экономического развития регионов России», рассказал о программе подготовки специалистов для АПК, которую компания реализует совместно с Минсельхозом России, РАН и ведущими аграрными вузами. Эта программа нацелена на создание условий для устойчивого инновационного развития сельскохозяйственной отрасли. А также выступил с инициативой по интеграции повестки устойчивого ESG-развития в образовательные программы всех уровней. ESG-стратегия – это высокие стандарты корпоративного управления, смысл которых в трансформации (E (environmental) – ответственности за экологию, S (social) – заботе об обществе, G (governance).

Инициативу ФосАгро поддержал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. «ESG – это форма мышления, которая проявляется в ответственном и бережливом отношении к природе и людям», – произнес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Сиродж Лоиков рассказал, что компания постоянно работает над минимизацией нагрузки на окружающую среду с привлечением российского и зарубежного опыта, передовой научной и производственной экспертизы.

Первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков. Фото: пресс-служба ФосАгро.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Деловая программа конгресса охватила широкий спектр тем: климат, водные и лесные ресурсы, сохранность экологии Арктики и Антарктики, экологический туризм, экопросвещение и эковолонтерство, а также роль государства и бизнеса в экологическом благополучии. Впервые в истории конгресса прошел Молодежный день, который объединил более двух тысяч представителей разных экологических и молодежных сообществ.

Важность обсуждения экологической повестки в приветственной телеграмме отметил Президент Российской Федерации Владимир Путин. «Эффективное управление природными ресурсами является основой устойчивого развития государств, напрямую влияет на сохранение биоразнообразия экосистемы, а главное – на здоровье и качество жизни миллионов людей. И потому в России вопросы защиты окружающей среды, рационального природопользования, обеспечения экологической безопасности находятся в числе значимых общенациональных приоритетов», – подчеркивается в обращении Президента.

ДОСТОЙНАЯ СМЕНА

ФосАгро ведет большую профориентационную работу со школьниками – проект «ФосАгро-школа», существующий с 2013 года, реализуется сегодня во всех регионах присутствия компании. Экологической грамотности российских школьников уделяется особое место. Так, в поддержку национального проекта «Экология», в городах присутствия компании – Череповце (Вологодская область) и Волхове (Ленинградская область), прошли экологические флешмобы с участием ФосАгро-школьников. Акция призвана вовлечь россиян в экологическую повестку и привлечь внимание жителей различных регионов к проблемам очистки территорий от мусора и сохранения природы родного края.

Волховский промышленный комплекс ФосАгро проводит большое количество общественных мероприятий с участием детей, задействованных в образовательной парадигме компании «Школа – колледж/университет – предприятие»: «ФосАгро-школа», АНО «ДРОЗД-Волхов» – региональный оператор всероссийского проекта «Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД), Волховский многопрофильный техникум. Дети вместе с сотрудниками компании активно участвуют в акциях по восстановлению лесов, благоустройству территорий и обновлению зеленых насаждений городских парков, поддержанию биоразнообразия водных ресурсов. К примеру, совсем недавно – в середине мая компания в рамках регионального фестиваля «Корюшка идет!» выпустила более полутора тысяч мальков сига в месте впадения реки Волхов в Ладожское озеро.

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