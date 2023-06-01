«Выгорание и эмоциональная пустота»: Детский омбудсмен Петербурга предположила, из-за чего педагоги коррекционной школы оскорбляли детей-инвалидов

Детский омбудсмен следит за расследованием скандала в школе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Недавний скандал в коррекционной школе Василеостровского района Петербурга шокировал общественность. Два педагога уже признались в том, что оскорбляли детей-инвалидов и угрожали им побоями, следователи возбудили дело, а прокуратура внесла представление директору о нарушениях законодательства об образовании и охране жизни и здоровья детей. За этой ситуацией пристально наблюдает детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина. В эфире Радио «Комсомольская правда» (92.0 FM) она предположила, по каким причинам взрослые учителя могли опуститься до травли беззащитных детей.

- Здесь нет однозначного ответа. Напрашивается, наверное, выгорание, эмоциональная пустота у этих людей. Для социальной службы, для работы с детьми с особенностями нельзя трудиться просто за большие деньги или хороший отпуск. Не все деньгами меряется. Однако есть педагоги, которые всегда служили детям не за признание и не за награды. Ежегодно знаки милосердия присваиваются в том числе педагогам из таких учреждений, они всю душу детям отдают, - говорит уполномоченный по правам ребенка.

Обратная сторона медали, подмечает омбудсмен, - родительский террор. Некоторые семьи забрасывают правоохранителей жалобами, у которых при расследовании даже не оказывается причин.

Педагогов, работающих с «тяжелыми» детьми, необходимо поддерживать, уверена Митянина. Речь не только о достойной зарплате и отдыхе, но еще и о восстановительных практиках, психологической помощи, профессиональной подготовке в вузах.