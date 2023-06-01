Гендиректора Фонда имущественных отношений Петербурга задержали по делу о мошенничестве

Станислава Гармаша подозревают в мошенничестве. Фото: developmentspb.ru

Генеральный директор Фонда имущественных отношений Петербурга попал под статью о мошенничестве в крупном размере. Станислава Гармаша обвинили в хитрых сделках, с помощью которых он заработал несколько миллионов. Вместе с ним в числе подозреваемых еще три человека – его заместитель, руководитель коммерческой компании и бизнесмен.

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли преступление при участии Росфинмониторинга.

- Станислав Гармаш два года заключал поддельные договоры о покупке и продаже городского имущества. Деньги он делил вместе с другими специалистами, которые ему помогали, - рассказал источник spb.kp.ru.

По данным spb.kp.ru в квартире главы Фонда имущественных отношений и его возможных соучастников прошли обыски. У них отобрали мобильные телефоны, компьютеры, документы, с помощью которых можно будет доказать причастность к преступлению. Четверых подозреваемых задержали.