Разбудит водителя, остановится перед препятствием: Трамваи Петербурга начали оснащать искусственным интеллектом

Все новые трамваи, которые будут поступать в Петербург для обновления парка, снабдят умной системой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Водитель трамвая почувствовал себя плохо и потерял сознание. Неуправляемая махина весом в 40 тонн выскочила на перекресток и спровоцировала массовое ДТП. Звучит ужасающе. К счастью, участники дорожного движения в Петербурге могут не переживать: в нашем городе теперь такое точно не случится.

Дело в том, что у водителей трамваев появился надежный помощник – искусственный интеллект (ИИ). Уже 82 вагона в городском парке оснащены умной системой Cognitive Tram Pilot, она же «комплекс активной помощи водителю». Все восемь десятков трамваев целый год катаются по маршрутам № 24, 60 и 100, оттачивая навыки ИИ на практике.

Система из камер и радаров на лобовом стекле снаружи и внутри чутко следит за состоянием водителя и за обстановкой вокруг трамвая. Если водитель закрыл глаза, задремав или потеряв сознание, система подаст ему несколько предупреждающих сигналов. А если не сумеет разбудить его, то возьмет управление в свои «руки» и мягко остановит транспортное средство. Пассажиры даже и не поймут, что в кабине что-то не так.

Умный помощник не даст водителю разогнаться на тех участках, где есть скоростные ограничения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Также ИИ распознает препятствия на пути: система определяет, что перед ним - автомобиль, человек, самокат, скутер или велосипед. Если объект не исчезнет, а водитель не нажмет на тормоз, то трамвай автоматически остановится. Третья «умелка» искусственного помощника - мастерски соблюдать скоростной режим, размеченный по всему трамвайному маршруту отдельными отрезками, а также узнавать сигналы светофора. Разогнаться у вагоновожатого точно не получится – ИИ начнет «упираться» и снижать скорость до дозволенной. Словом, золото, а не система.

Директор ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин отметил, что новинку обкатывают не в лабораторных условиях, а в живой городской системе с настоящими пассажирами в салоне трамвая. В этом Петербург шагнул дальше других российских регионов, в том числе – Москвы.

- Пока робот вмешивается только в процесс торможения, но перспектива технического перехода на полное автоуправление близка. Думаю, в пределах пяти лет это будет становиться реальностью, - сказал Минкин и предположил, что водитель сможет уступить автопилоту свое место в кабине вагоновожатого и переквалифицироваться в бортинженера.

ИИ следит одновременно за состоянием водителя, чтобы тот не заснул и не потерял управление, и за дорожной обстановкой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чиновник поделился, что на новых трамваях вместе с представленной системой тестируется еще одна. Она учится расставлять трамваи в парке, возить состав на помывку без участия водителя, да еще и встанет на место, с которого трамваю будет удобно выезжать с утра. Внедрить эту новинку планируется к концу 2024 года после реконструкции 7 парка.

КСТАТИ

Петербург стал первым российским регионом, который массово внедрил ИИ в сферу общественного электротранспорта. Камеры на трамваях способны также оценивать дорожную обстановку и отправлять данные в «центр управления» и могут работать при экстремальных температурах: от -50 до +50 градусов. К слову, новейшее оборудование собирают из 70% отечественных компонентов.

Искусственный интеллект не позволит трамваю наехать на препятствие, будь то человек, автомобиль или велосипедист. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОНКРЕТНО

82 вагона уже оборудованы интеллектуальными "мозгами", они курсируют по маршрутам №24, 60 и 100.

Все новые поступающие в город трамваи (а подвижной состав «Горэлектротранса» обновляется в рамках программы развития с 2022 года) будут оборудованы новинкой. Речь идет о трамваях «Витязь М», «Богатырь М» и «Невский».