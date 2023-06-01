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Общество1 июня 2023 15:23

Разбудит водителя, остановится перед препятствием: Трамваи Петербурга начали оснащать искусственным интеллектом

84 трамвая в Петербурге оснастили умной системой автопилотирования
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Все новые трамваи, которые будут поступать в Петербург для обновления парка, снабдят умной системой.

Все новые трамваи, которые будут поступать в Петербург для обновления парка, снабдят умной системой.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Водитель трамвая почувствовал себя плохо и потерял сознание. Неуправляемая махина весом в 40 тонн выскочила на перекресток и спровоцировала массовое ДТП. Звучит ужасающе. К счастью, участники дорожного движения в Петербурге могут не переживать: в нашем городе теперь такое точно не случится.

Дело в том, что у водителей трамваев появился надежный помощник – искусственный интеллект (ИИ). Уже 82 вагона в городском парке оснащены умной системой Cognitive Tram Pilot, она же «комплекс активной помощи водителю». Все восемь десятков трамваев целый год катаются по маршрутам № 24, 60 и 100, оттачивая навыки ИИ на практике.

Система из камер и радаров на лобовом стекле снаружи и внутри чутко следит за состоянием водителя и за обстановкой вокруг трамвая. Если водитель закрыл глаза, задремав или потеряв сознание, система подаст ему несколько предупреждающих сигналов. А если не сумеет разбудить его, то возьмет управление в свои «руки» и мягко остановит транспортное средство. Пассажиры даже и не поймут, что в кабине что-то не так.

Умный помощник не даст водителю разогнаться на тех участках, где есть скоростные ограничения.

Умный помощник не даст водителю разогнаться на тех участках, где есть скоростные ограничения.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Также ИИ распознает препятствия на пути: система определяет, что перед ним - автомобиль, человек, самокат, скутер или велосипед. Если объект не исчезнет, а водитель не нажмет на тормоз, то трамвай автоматически остановится. Третья «умелка» искусственного помощника - мастерски соблюдать скоростной режим, размеченный по всему трамвайному маршруту отдельными отрезками, а также узнавать сигналы светофора. Разогнаться у вагоновожатого точно не получится – ИИ начнет «упираться» и снижать скорость до дозволенной. Словом, золото, а не система.

Директор ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин отметил, что новинку обкатывают не в лабораторных условиях, а в живой городской системе с настоящими пассажирами в салоне трамвая. В этом Петербург шагнул дальше других российских регионов, в том числе – Москвы.

- Пока робот вмешивается только в процесс торможения, но перспектива технического перехода на полное автоуправление близка. Думаю, в пределах пяти лет это будет становиться реальностью, - сказал Минкин и предположил, что водитель сможет уступить автопилоту свое место в кабине вагоновожатого и переквалифицироваться в бортинженера.

ИИ следит одновременно за состоянием водителя, чтобы тот не заснул и не потерял управление, и за дорожной обстановкой.

ИИ следит одновременно за состоянием водителя, чтобы тот не заснул и не потерял управление, и за дорожной обстановкой.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чиновник поделился, что на новых трамваях вместе с представленной системой тестируется еще одна. Она учится расставлять трамваи в парке, возить состав на помывку без участия водителя, да еще и встанет на место, с которого трамваю будет удобно выезжать с утра. Внедрить эту новинку планируется к концу 2024 года после реконструкции 7 парка.

КСТАТИ

Петербург стал первым российским регионом, который массово внедрил ИИ в сферу общественного электротранспорта. Камеры на трамваях способны также оценивать дорожную обстановку и отправлять данные в «центр управления» и могут работать при экстремальных температурах: от -50 до +50 градусов. К слову, новейшее оборудование собирают из 70% отечественных компонентов.

Искусственный интеллект не позволит трамваю наехать на препятствие, будь то человек, автомобиль или велосипедист.

Искусственный интеллект не позволит трамваю наехать на препятствие, будь то человек, автомобиль или велосипедист.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОНКРЕТНО

82 вагона уже оборудованы интеллектуальными "мозгами", они курсируют по маршрутам №24, 60 и 100.

Все новые поступающие в город трамваи (а подвижной состав «Горэлектротранса» обновляется в рамках программы развития с 2022 года) будут оборудованы новинкой. Речь идет о трамваях «Витязь М», «Богатырь М» и «Невский».

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