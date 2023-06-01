В Приморском районе Петербурга высадили 600 хвойных деревьев

Ежегодно в акции по высадке деревьев принимает участие около 200 волонтеров. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Ежегодно комитет по благоустройству Северной столицы информирует горожан о посадках тысяч новых растений. Так, в течение агротехнического периода 2022 года, по данным Смольного, специалисты высадили более 10 тысяч деревьев и около 100 тысяч кустарников. Кроме этого в озеленении Петербурга участвует и бизнес. Так, недавно 600 сосен на участке леса в Приморском районе Санкт-Петербурга, где произраставшие ранее деревья пострадали от жука-короеда, высадили сотрудники компании METEOR Lift (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital). Важное экологическое мероприятие прошло в рамках совместной акции с Фондом развития экологических проектов и содействия решению проблем изменения климата «Русский Климатический Фонд».

За четыре года в рамках совместной экологической акции холдинг S8 Capital вместе с «РусКлиматФондом» высадил 96 000 молодых деревьев. Только за прошлый год в рамках проекта «Леса для климата» было высажено 32 000 сеянцев ели и сосны и, таким образом, восстановлено 7,5 гектара леса в пяти регионах России.

Ежегодно в акции по высадке деревьев принимает участие около 200 волонтеров от S8 Capital. Она проходит под строгим контролем специалистов по охране леса и экологов во всех регионах страны, где леса пострадали от природных бедствий: пожаров, ураганов, насекомых вредителей.

Усилия волонтеров помогают в сохранении леса для будущих поколений и компенсации углеродного следа от деятельности человека. После полноценного восстановления новые участки леса будут аккумулировать углекислый газ из атмосферы и смягчать последствия изменения климата, снижая воздействие парникового эффекта.

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Целью глобального экологического проекта «Леса для климата» организаторы ставят высадку 1 млрд деревьев к 2050 году, а также объединение бизнеса, общественности и органов власти для совместных экологических проектов и решения проблем, связанных с изменением климата. Проект стартовал в 2020 году, и на сегодняшний день в его рамках в российских регионах уже посажено более 500 000 деревьев. Восстановление лесного массива осуществляется благодаря народному финансированию, а также при поддержке социально ответственного бизнеса.