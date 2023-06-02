Главный синоптик Петербурга Колесов обещал потепление в городе с 5 июня

Потепление начнется в Петербурге с 5 июня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Лето в Санкт-Петербурге началось очень холодно. В Северной столице стоит низкая температура воздуха, дуют промозглые ветра и идет дождь. Такую погоду придется потерпеть еще несколько дней, отметил главный синоптик города на Неве Александр Колесов. Потепление начнется лишь в понедельник, 5 июня 2023 года.

- Сегодня и 3 июня в Санкт-Петербурге самые холодные дни с максимальной температурой воздуха до плюс 11-13 градусов. С понедельника, 5 июня, можно рассчитывать на более теплую погоду с дневными температурами до плюс 15-17 градусов, - отметил синоптик.

Пока что в городе будет очень холодно. А на территории Ленинградской области в ночное время и вовсе ударят заморозки.

Но по всем имеющимся сейчас у специалистов прогнозам со второй половины первой декады июня начнется потепление. Температуры воздуха будут достигать до 15-20 градусов, а в конце декады потеплеет еще на несколько градусов.