Детский омбудсмен Петербурга считает необходимым переосмысление психологических рисков ЕГЭ

Каждому ребенку, уверена омбудсмен, необходим психолог, пока идет процесс взросления. Фото: Артем КИЛЬКИН

Лето начинается в России с важного праздника – дня защиты детей. Для малышей и подростков это день повышенного внимания и подарков, для родителей – напоминание об огромной ответственности. В день защиты детей Анна Митянина, уполномоченный по правам ребенка в Петербурге, поделилась с «Комсомолкой» размышлениями о ЕГЭ, детской жестокости и зависимости от гаджетов.

ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ ЭКЗАМЕНЫ

Зашкаливающий перед ЕГЭ градус напряжения требует пересмотра, уверена омбудсмен. Учителям не стоит нагнетать обстановку уже с девятого класса и вгонять детей в психологический угол.

- Казалось бы, это просто оценка уровня образовательной подготовки и возможность поступить в тот или иной вуз, все всегда сдавали или не сдавали экзамены. Но дети заболевают, падают в обмороки. Разве так мы защищаем детей? Стоит переосмыслить надуманные психологические риски, – говорит Анна Митянина.

Выпускникам же омбудсмен советует найти интерес к тому, чем они занимаются. Тогда сдавать экзамены будет нестрашно.

ЖЕСТОКОСТЬ И ШКОЛЫ

Уровень детской агрессии растет, тревожится Анна Митянина. Несмотря на то, что число детских правонарушений снижается, градус жестокости, напротив, шокирует.

- Среда становится более агрессивной: провокация и эскалации конфликтов, рост напряжения. Это вызов, с этим надо работать. Психологи должны сопровождать любого ребенка, пока он взрослеет, - говорит омбудсмен.

А как быть с жестокостью взрослых в адрес детей, случаях травли, оскорблений и побоев в школах? По мнению Митяниной, спасти ситуацию способны камеры слежения. Так за учебным процессом могут следить сразу родители, педагоги и администрация школы. При любом подозрении на противоправные действия учителей стоит делать фотофиксацию.

- Можно говорить и о том, что мы должны формировать педагогический корпус так, чтобы у учителей не было и мысли жестоко обращаться с детьми. Должна быть система психологической защиты педагога, но в профессию должны идти люди, обладающие набором личных качеств достаточных для того, чтобы подобных ситуаций не происходило, - считает Митянина.

ВЕРНУТЬСЯ В РЕАЛЬНОСТЬ

Некачественная информация, которой запружен интернет и социальные сети, не дают детям верного представления о добре, зле, справедливости. По словам омбудсмена, взращиванием этих качеств в ребенке нужно заниматься.

- Детям нужно чтение, живое общение с людьми. Виртуальная реальность, которая замещает объективную – тревожащий фактор. Дети общаются со сверстниками через лайки и репосты. Сейчас, увы, если тебя нет в сети – тебя нет вообще. Надо возвращаться в реальный мир, - подытоживает Анна Митянина.

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