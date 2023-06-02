Полностью беспилотный трамвай разработают в Петербурге к 2027 году

Трамваи смогут ездить без водителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полностью беспилотные трамваи могут появиться в Петербурге в ближайшие годы. Такое соглашение подписали на Научно-техническом совете «Беспилотные технологии в рельсовом транспорте: первые результаты и стратегия развития» 2 июня. Об этом сообщили в пресс-службе «Горэлектротранса».

Участниками соглашения стали производитель подвижного состава ООО «ПК «Транспортные системы», российский разработчик искусственного интеллекта для наземного транспорта Cognitive Pilot и «Горэлектротранс». Стороны договорились, что первый трамвай, способный курсировать по маршруту без водителя, появится в городе до 2026-2027 года.

- Мы выпустили трамваи на линии с элементами искусственного интеллекта. Да, там много проблем и многое надо дорабатывать. Но мы, подписывая соглашение, ставим следующую цель – создание полностью автоматизированного трамвая, - отметил директор «Горэлектротранса» Денис Минкин.

Напомним, созданные «умные» трамваи могут разбудить засыпающего водителя, а также самостоятельно остановиться, если на путях есть препятствие или человек.