Награды, премии и праздничный концерт: в Волхове масштабно отметили День химика. Фото Тимура Румянцева.

Свой профессиональный праздник - День химика - сотрудники Волховского промышленного комплекса ФосАгро по традиции отметили широко, весело и с достоинством. Всю неделю в Волховском филиале АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»), подшефных образовательных учреждениях и на городских площадках проходили праздничные мероприятия. Всего в образовательных, профессиональных, спортивных, культурных и развлекательных активностях приняли участие порядка 20 тысяч волховчан и гостей города.

ПОЧЕТ И ПРИЗНАНИЕ

Накануне профессионального праздника в подразделениях Волховского филиала АО «Апатит» прошли традиционные торжественные собрания. В них участвовали представители администрации Волховского района и Тихвинской епархии, руководители и сотрудники предприятия.

- Коллектив успешно выполняет главную задачу предприятия – завершает инвестиционный проект по модернизации производственных мощностей, - отметил директор Волховского филиала АО «Апатит» Сергей Лобанов.

Фото Тимура Румянцева.

В этом году за большой вклад в развитие предприятия и многолетний добросовестный труд удостоены наград 86 сотрудников Волховского филиала АО «Апатит».

Самой высокой наградой стала Благодарность Президента Российской Федерации, объявленная слесарю аварийно-восстановительных работ цеха тепловодогазовоздухоснабжения Александру Барашкову. Ее вручил вице-губернатор по безопасности Ленинградской области Михаил Ильин.

- Волховская земля для Ленинградской области всегда была и является локомотивом промышленности. Несмотря на сложности, Волховский промышленный комплекс ФосАгро эффективно работает, вкладывает средства и силы в развитие района и города, создает рабочие места. И это – самое главное для людей, которые здесь живут. Именно они – герои сегодняшнего праздника. Сотрудники, которых я награждаю, своим достойным и многолетним трудом заслужили признание, - сказал Михаил Ильин.

НА ВОЛНЕ ДОБРА

Кульминацией недельного марафона торжественных мероприятий стал субботний праздник под названием «День химика – вместе на волне добра». Развлекательная программа стартовала в парке 40-летия ВЛКСМ, там развернулись активности для самых маленьких жителей города. Затем торжества переместились на центральную площадь Волхова, куда из парка направилась колонна работников предприятия, сопровождаемая артистами, музыкантами, акробатами. Здесь к празднику присоединились почетные гости, которые в своих выступлениях отметили вклад Волховского производственного комплекса ФосАгро в социально-экономическое развитие региона и всей страны.

После завершения официальной части волховчанам и гостям города подарили свои яркие выступления учащиеся «ФосАгро-школы», воспитанники спортивных и творческих направлений проекта «Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД), профессиональные творческие коллективы Волховского района, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Главными звездами праздничного концерта стали кавер-группа «Биг Сити Бэнд» и Сергей Лазарев.

Фото Тимура Румянцева.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Лучших отметили наградами

Почетную грамоту Министерства промышленности и торговли РФ получили:

- аппаратчик фильтрации производства полифосфатов Надежда Грязнова,

- начальник участка по ремонту динамического оборудования ВФ ООО «Механик» Антон Наугольный,

- главный специалист по бюджетированию Ольга Фадеева,

- начальник производственного отдела Алексей Добров,

- начальник отдела закупки Кира Гультяева,

- замдиректора по капитальному строительству Андрей Ладочкин.

Фото Тимура Румянцева.

Почетным знаком – орденом «За заслуги перед химической индустрией России» II степени награждена начальник лаборатории Елена Шорохова.

Звание «Почетный работник ФосАгро» с вручением золотого памятного знака присвоено аппаратчику дозирования производства минеральных удобрений Любови Волос.

Звание «Заслуженный работник ФосАгро» с вручением серебряного памятного знака присвоено:

- оператору дистанционного пульта управления производства экстракционной фосфорной кислоты Александру Шугелю,

- директору по капитальному строительству Сергею Котлярову.

Фото Тимура Румянцева.

Новые портреты одиннадцати лучших сотрудников предприятия украсили заводскую Доску почету. Многодетные семьи Наугольных и Тиминых получили сертификаты на сумму по 250 тысяч рублей на летний отдых всей семьей.

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