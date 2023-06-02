Центр уникальных возможностей: будущих аграриев будут учить по-новому. Фото: пресс-служба ФосАгро.

СПЕЦИАЛИСТЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Мир на месте не стоит, на смену устаревшим технологиям приходят более сложные и эффективные. Еще с десяток лет назад многое из того, чем сегодня пользуются сельские труженики, казалось нереальным. А теперь уже очевидно: «умная» техника экономит время, человеческие и материальные ресурсы. Аграрным учебным заведениям тоже нельзя отставать: высококонкурентная отрасль требует грамотных, квалифицированных специалистов. Готовить таких будет новый образовательный центр в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете, который открыла ФосАгро.

- Агропромышленный комплекс за довольно короткий срок стал одним из главных локомотивов российской экономики. Чтобы обеспечить дальнейший рост отрасли необходимы не только современные эффективные технологии, но и современные высококвалифицированные специалисты, стремящиеся к внедрению инновационных, в том числе цифровых решений, - говорит первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков. - Открывая аудиторию «ФосАгро», мы создаем основу для подготовки таких специалистов. Наша цель – поделиться накопленным в реальном производстве опытом, экспертизой и технологиями, применяемыми «здесь и сейчас», а также показать тренды развития отрасли в тесном взаимодействии с аграрными университетами.

В церемонии открытия центра приняли участие статс-секретарь - заместитель Министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов, директор отделения ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков, академик РАН Владимир Попов, первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков, ректор Санкт-Петербургского ГАУ Виталий Морозов, представители производства и научного сообщества региона.

Приветствие участникам торжественной церемонии открытия аудитории направил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию - Александр Двойных. Он отметил, что современный АПК невозможно представить без эффективных систем минерального питания и защиты растений, без активного внедрения цифровых технологий и открытие образовательного центра «ФосАгро» поможет в реализации перспективных проектов агропромышленного комплекса в целях обеспечения продовольственной безопасности страны.

Первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков. Фото: пресс-служба ФосАгро.

ИННОВАЦИИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

В образовательном центре, оснащенном современными компьютерами и средствами мультимедиа, студенты будут осваивать новейшую технику и цифровое земледелие. В распоряжении слушателей - учебные материалы, наглядные пособия и образцы удобрений. А в фитолаборатории можно будет проводить эффективные образовательные эксперименты и научно-исследовательские работы. Также компания обустроила для студентов и комфортную зону отдыха, оснастив территорию библиотекой и местами для самостоятельной работы.

Есть в образовательном центре комфортный лекционный зал, в котором представители российской науки, бизнеса и органов государственной власти будут регулярно проводить лекции и практические занятия для студентов и аспирантов. Преподаватели вузов и аграрии смогут проходить в центре курсы повышения квалификации. А еще в образовательном центре студентам будет доступен курс «ФосАгро: от руды до еды», который включает более 270 лекций по самым разным аспектам сельскохозяйственного производства. Уже два года компания реализует эту образовательную программу в ведущих аграрных вузах России. В создании программы принимали участие специалисты «ФосАгро», сотрудники «Иннопрактики», Тимирязевской сельхозакадемии и ученые Российской академии наук. Сейчас образовательный курс доступен в 37 вузах и трех профессиональных колледжах. За последние полтора года слушателями лекций стали более 41 тысячи человек.

- Открытие образовательного центра – знаковое событие для всей системы АПК Ленинградской области и, конечно, для нашего университета. Уникальная образовательная среда позволит в разы повысить творческий и научный потенциал вуза. В образовательном центре будут регулярно проводиться лекции и практические занятия, будут транслироваться онлайн-лекции из цикла «ФосАгро: от руды до еды». Лекции посвящены передовым агротехнологиям, эффективному растениеводству, инновациям и цифровизации сельского хозяйства, ответственному земледелию, - отметил ректор университета Виталий Морозов.

Фото: пресс-служба ФосАгро.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Инновационные технологии стремительно входит в нашу жизнь, и обыденную, и профессиональную. Сейчас множество цифровых платформ, новых решений, которым нужно учиться. Не в теории – на практике, а для этого нужна качественная материально-техническая база. Поэтому появление современных образовательных центров имеет большое значение для развития аграрных вузов и повышения качества подготовки специалистов для отрасли.

- В АПК нужны профессиональные, обладающие практическими навыками кадры. Для этого мы стараемся максимально эффективно использовать период, когда молодые люди учатся в вузе. Ребята выезжают на практику, участвуют в работе предприятий, при этом будущий работодатель вовлечен в образовательный процесс. Таким образом, бизнес-партнеры аграрных вузов, такие как компания «ФосАгро», вместе с нами помогают готовить высококлассных молодых специалистов для отрасли, – говорит статс-секретарь – заместитель Министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов.

В развитие аграрной науки и подготовку специалистов для сельского хозяйства активно вкладывается не только государство, но и бизнес.

- Так, ФосАгро при поддержке Минсельхоза, при поддержке местных и региональных властей, реализует программу развития аграрного образования и показывает нам успешный пример государственно-частного партнерства, которое в результате дает весомый импульс развитию российского агропрома, - отметил директор отделения ФАО для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков.

Он напомнил, что в декабре прошлого года ФосАгро удалось совместно с министерством иностранных дел открыть в штаб квартире ФАО в Риме русскую комнату.

- Это говорит о весе и авторитете России, российской науки, и российского ответственного бизнеса в ФАО - универсальной международной организации сельскохозяйственного профиля, - подчеркнул Олег Кобяков.

КСТАТИ

География расширяется

Образовательный центр в Санкт-Петербургском ГАУ – одиннадцатый из открытых компанией «ФосАгро» в ведущих аграрных вузах страны. Такие же центры работают в Пензенском, Курском, Воронежском, Белгородском, Орловском, Саратовском, Кубанском, Уральском ГАУ, Рязанском ГАТУ, РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева в Москве.

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