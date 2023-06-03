16 человек пострадали в жутком массовом ДТП на Софийской улице в Петербурге

Часть машин так сильно покорежило, что без помощи МЧС не обошлось. Фото: соцсети

Тихое утро субботы обернулось для десятка автомобилистов Петербурга жутким происшествием. Около 08:40 на Софийской улице, 52, недалеко от пересечения с проспектом Славы, произошло массовое ДТП. Самосвал снес 12 легковых автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

- В результате ДТП пострадали 16 человек, после осмотра госпитализированы в медицинское учреждение 11 человек, - рассказали в ведомстве о масштабах автоаварии.

Часть легковушек так сильно покорежило, что без помощи спасателей не обошлось - людей доставали из смятых, как консервные банки, салонов. На помощь поспешили три единицы техники и 15 человек.

В пресс-службе ГУ МВД по городу и области дополнили, что среди пострадавших есть как минимум один ребенок, ему пять лет. Еще двое взрослых в тяжелом состоянии. Полиция ведет проверку по факту ДТП.

По предположениям очевидцев, у груженного песком самосвала отказали тормоза, и он выехал на встречную полосу, задев автомобили.

- Он снес эти машины как кегли и проехал спокойно еще через всю площадь, благо никого не задел. Думала, может ему плохо за рулем стало, но он тут же выполз, - говорит одна из наблюдавших.

В районе Софийской сейчас огромные пробки, дорога на Невский путепровод полностью перекрыта. Оказавшиеся неподалеку автомобилисты посоветовали объезжать место ДТП с Бухарестской и Пражской улиц.