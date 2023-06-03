Всемирный день петербургского кота в восьмой раз отметили в Северной столице

Праздник организовала городская "Республика кошек и котов". Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

В Северной столице в восьмой раз прошел главный праздник для любителей котов - Всемирный день петербургского кота. Десятки пушистых четвероногих наводнили Конногвардейский бульвар, который по традиции переименовали в Котогвардейский на несколько часов. Spb.kp.ru заглянула на праздник.

Гости приезжали со своими любимцами. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

На площадку стекались люди в тельняшках, в ободках с ушками и нарисованными носиками и усами, чтобы соответствовать кошачьему дресс-коду. Кто-то из горожан приехал на фестиваль со своим питомцем, а кто-то присмотрел будущего друга среди приютских зверей. В день кота на бульвар как обычно привезли животных, которые ищут новых хозяев.

Обязательным дресс-кодом праздника по традиции стали полоски, ободки с ушами и нарисованные усы. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Центральной точкой события стала кошачья выставка - породистые звери выступали живыми экспонатами для гостей.

- На кошек смотрели, их можно было погладить с разрешения владельцев. Представители питомников раздавали визитки, чтобы понравившиеся породы можно было купить, рассказывали о нюансах породы, - сообщал с места корреспондент Spb.kp.ru.

Владельцы породистых котов рассказывали о нюансах породы. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

На фестивале работала также выставка картин с котами, нарисованных нейросетью, площадка с мастер-классами для детей и взрослых. Гостей развлекали розыгрышами вкусностей для любимцев, викторинами от Дома книги, встречами с писателями, создавшими книги о приключениях кошек.

На фестиваль приехали и приютские животные, которые искали новых хозяев. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Ветреная и холодная погода немного помешала празднику - в этом году его масштабы оказались ощутимо меньше. А некоторым ушастым гостям даже понадобился плед, чтобы не замерзнуть - лысых сфинксов кутали в теплый кокон.

На празднике представили выставку котокартин, нарисованных нейросетью. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Праздник завершили шумным концертом с танцами, песнями и играми и парадом кото-костюмов.