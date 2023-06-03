В Ленобласти прошли соревнования плотников и отделочников

Жюри оценивало мастерство участников в изготовлении скамеек. Фото: Ксения СОЛОВЬЕВА

Под Зеленогорском завершается всероссийский фестиваль плотников и отделочников имени Петра Великого, который стартовал 2 июня. В этом году участников ждало два фестивальных дня. В течение этого времени на площадке собирались строители, дизайнеры, архитекторы, проектировщики, монтажники.

- Основная задача фестиваля - добиться того, чтобы люди жили лучше и комфортней, - заявил один из информационных спонсоров, президент Гильдии Строителей Александр Пудиков. - И я думаю, что совместными усилиями мы эту задачу решим. Фестиваль становится международным, мы делаем это для того, чтобы с каждым годом все больше людей приезжали. Чтобы было интересно участвовать, соревноваться, подглядывать, что делают коллеги и обмениваться опытом.

Гостям фестиваля проводили лекции о древесине, а участники обменивались опытом. Фото: Ксения СОЛОВЬЕВА

За звание «Лучший плотник России-2023» в первый день поборолись лучшие из лучших. На протяжении нескольких часов участники изготавливали скамейки. За работой внимательно наблюдали справедливые члены жюри, а затем были подведены итоги. Победители и участники были награждены призами от организаторов и спонсоров проекта.

Также бизнес-партнеры представили свою продукцию и провели мастер-классы. Прозвучали истории создания и философия компаний. Много интересного было рассказано о работе с древесиной, даже продемонстрированы на практике некоторые важные моменты. В целом произошел очень большой обмен опытом между спонсорами, участниками и гостями.

Фестиваль проходил уже в четвертый раз. Фото: Ксения СОЛОВЬЕВА

Фестиваль проходил уже в четвертый раз, с каждым годом его уровень только рос. В этом году гости не только наблюдали за соревновательным процессом и получали знания от спонсоров, но и находили себе маленькое развлечение по душе. Прохладная погода для гостей фестиваля не стала помехой. Согреться получалось не только горячим кофе и вкусной едой на фуд-корте, но и с помощью посещения мобильных бань. А для самых закаленных участников на территории был бассейн. Уставшим от звука работающих пил и яркой концертной программы с музыкантами и диджеями предлагали найти спокойствие на занятиях по аэройоге, сеансах звуковой терапии и медитации.

3 июня, во второй и заключительный день проекта, зрителей ждал турнир за звание «Лучший специалист-отделочник 2023», еще больше лекций и мастер-классов.