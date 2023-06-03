Долгожданное потепление: В воскресенье Петербург прогреется до +14

Еще теплее станет в понедельник. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Холод наконец отступает от Петербурга: погода берет медленный курс на настоящее летнее тепло. В воскресенье, 4 июня, воздух прогреется до +14 градусов. Такой прогноз делают специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В целом погода будет облачной, в течение дня пройдут кратковременные дожди. Ночью небо будет то и дело проясняться, но осадки тоже кое-где пройдут. В ночные часы пока еще будет холодно - не выше +6...+8 градусов, местами даже до +3. Другое дело днем:

- 4 июня днем +12...+14 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться, - дополнили синоптики.

Немного подпортит погодную картину западный ветер - он будет дуть со скоростью 6-11 м/с.

В Ленобласти обстановка почти такая же: дождики, облачность, небольшой ветер. Температура воздуха по обыкновению будет ниже, чем в городе. Ночью - от +2 до +7 градусов, но некоторым районам не повезет столкнуться с заморозками до -1 градуса. Днем станет теплее до +10...+15 градусов.

Как сообщал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, уже с понедельника, 5 июня, горожане смогут рассчитывать на +17 градусов.