Пошли стенка на стенку с кулаками, касками и палками: Видео массовой драки мигрантов у Лахта Центра в Петербурге

Массовая драка мигрантов произошла у Лахта Центра в Петербурге. Фото: скриншот из видео

Самым опасным и грозным районом в эти выходные оказался Приморский. На одноименном шоссе неподалеку от знаменитого «Лахта Центра» внезапно началась массовая драка. Видео с места происшествия появилось в телеграм-канале «SPB TOP NEWS».

– Какой беспредел кругом творится! Кто же это все остановит, – комментирует один из пользователей социальной сети, по которой уже разлетелась новость о крупном переполохе.

По словам очевидцев, вооруженный поход одних иностранных рабочих на других произошел во второй половине дня, 3 июня. Причина, по которой мигранты налетели друг на друга с касками, палками и, если совсем пусто, кулаками, неизвестна. На одной из видеозаписей, судя по реакции оператора, происходит какая-то забава. Снимавший случившееся мужчина заходится в громком хохоте в тот момент, когда кого-то из участников потасовки начинают особо жестко прессовать. Так, например, на одного рабочего налетели сразу пять человек. Отбиться от неравного боя, конечно, было тяжело.

Когда же послышались сирены служб, нарушители прекратили массовое битье боков и поспешили ретироваться подальше. О пострадавших, кстати, пока что ничего неизвестно. К слову, русской речи на записи не слышно.

Произошедшим, кстати, уже заинтересовался Следственный комитете Петербурга. Ведомство проводит доследственную проверку. По ее результатам правоохранители примут процессуальное решение.